Cumhurbaşkanı: Maalesef güvenlik zaafımız var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'e yönelik hava operasyonu, alınacak tedbirler ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan, "İstanbul'da bile hala yüzleri kapalı, ellerinde silahlarla rahatlıkla yürüyebiliyorlarsa bizim de maalesef güvenlik zaafımız var demektir. Gereken adımlar atılacaktır" dedi.

Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

SORU: Bütün tedbirler alınacaktır dediniz. Dün Hatay’da bomba ihbarı yapıldı. Genele baktığınızda, kapalı yere girelim mi savaşa mı giriyoruz diye tedirginliği var…

Ben vatandaşıma bir defa bir korku atmosferi içerisinde yaşamamalarını tavsiye ederim. Çünkü onların bir defa kendi özgüveni her şeyin ötesindedir. Onlar özgüven içerisinde olmalıdır. Şunu da bilmemiz lazım ki, biz çok çok farklı bir mücadeleye girmiş bulunuyoruz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Vatandaşımız devletine inansın, güvensin. Bakın burada Ceylanpınar’da iki polisimiz şehit edildi, Diyarbakır’da trafik polisimiz şehit edildi, askerimiz askerlerimiz şehit edildi.

Ve bir taraftan bu şehitlerimizi verirken niye veriyoruz? Şüphesiz ki devletimizin bekası için bunlar şehit oluyorlar. Şehit olan şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, ama bunun bedelini bu terör örgütünü arkasına alanlar da ödeyeceklerdir. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum.

Tüm medyadan da şunu istiyorum. Sizler de birlik ve beraberlik içerisinde bölücü terör örgütlerini arkasına alanlara destek olmak değil de, bu ülkenin birliğini savunmaya buna destek vermeye, medya desteği verirse tablo çok daha farklı olur.

Vatandaşlarımızı sokağa davet edenler, özellikle düşünün. Bütün bunlar ne için yapıldılar? Bunlar bu ülkenin ayrımcılığına yönelik atılmış adımlardır. Biz bu ayrımcılığa fırsat vermeyeceğiz. Herkes demokratik hakkını kullanabilir, yasalar içinde kullanabilir. İç güvenlik yasası çıkarıldıktan sonra, hala yüzleri kapalı, ellerinde silahlarla, İstanbul’da bile, bakın bile diyorum. ellerinde silahla yürüyenler burada rahatlıkla yürüyebiliyorsa bizim de maalesef güvenlik noktasında zaafımız var demektir. Bende ilgili arkadaşlarıma talimat verdim, yürütemezsiniz dedim. Bunu yürütüyorsak güvenlik zaafı var demektir. Yürüyemez, yüzü suratı kapalı olanlar yürüyemez. Bu kanunlar çıkarılmış. Öyleyse atılması gereken adımlar da atılacaktır. Gerek dün akşam, gerek gündüz yapılan güvenlik toplantısında bu hassasiyetler görüşülmüş.