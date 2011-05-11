Cumhurbaşkanı, korumaları için Glock marka tabanca siparişi verdi

T24-



Gül, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün himayesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuar Yapımcılık organizasyonunda düzenlenen ''10. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın (IDEF'11)'' açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir fuarın, İstanbul gibi, kıtaların buluştuğu, bölgede merkez haline gelen bir şehirde organize edilmesinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin savunma politikası ve dış politikasının esas stratejisinin ''Yurtta barış dünyada barış'' ilkesi çerçevesinde şekillendiğini belirtti.









Türkiye'nin, kendi iç güvenlik kurumlarını en güzel şekilde donatma hedefini aklında birinci unsur olarak tuttuğuna işaret eden Gül, ''Türkiye savunma sanayisine son yıllarda özellikle çok büyük önem vermektedir. Çok büyük hamleler yapılmıştır. Özellikle savunma sanayisindeki üretimin tasarlanması, yerli imkanların kullanılması açısından da çok büyük gelişmeler olmuştur'' dedi.

Bu imkanları dost ülkelerle paylaşmaktan daima mutluluk duyacaklarını belirten Gül, bu çerçevede dost ülkelerle savunma sanayisi alanında anlaşmalar yapmaya büyük önem verdiklerini ve bu anlaşmaların işbirliklerini çok kolaylaştırdığını anlattı.





Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Savunma sanayisinde karşılıklı dostlar arasındaki bağımlılık da bir noktada önemlidir. Kaynakların en verimli şekilde kullanılması elzemdir. Birimizin yaptığını başka birimizin de aynen yapmasına gerek yoktur. Yeri geldiğinde dostlar, müttefikler olarak ortak projelere de çok büyük önem veriyoruz. Türkiye büyük projelerde, gerek nakliye uçakları gerek yeni nesil savaş uçaklarının, helikopterlerin yapımında, ortak projelere girmektedir.''





AR-GE ÇALIŞMALARI





Savunma sanayisindeki AR-GE çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Gül, ''Türkiye, üretim bir yana, dizayn yapan, çalışan, en yüksek seviyede planlama, araştırma yapan, her kuruluşta binin üzerinde mühendis istihdam eden büyük savunma sanayisi kuruluşlarına ulaşmıştır'' dedi.

Konuşmasının ardından Gül, üst düzey konukların da katılımıyla birlikte kurdele keserek fuarın açılışını yaptı.





Açılışın ardından fuarı gezen Gül, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile Türkiye'nin ilk milli tank projesi ''Altay''ın bire bir boyutunun bulunduğu standın açılışını yaptı. Böylece proje ilk defa kamuoyuna tanıtıldı.





ANKA'YI İNCELEDİ









Cumhurbaşkanı Gül, fuar alanındaki stantları gezerken, Alp Havacılık'ın, Pratt & Whitney Firmasına, F-35 Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) motoru F135 için ilk ''titanyum bütünleşik kanatlı fan rotoru'' teslimatına ilişkin törene katıldı. Gül, tören kapsamında, teslimat dolayısıyla hatıra imzası attı.





Fuardaki stantları ziyareti sırasında Gül, TAI'nin geliştirdiği insansız hava aracı ANKA'nın da aralarında bulunduğu çeşitli cihazlarla ile ilgili bilgi aldı.





KORUMALARA GLOCK MARKA TABANCA



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Glock tabancanın standına da uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı korumaları 360 adet Glock tabanca siparişi verdi. Glock 19 Gen 4 modelini tercih eden korumalar, tabancaları bir ay içerisinde teslim alacak.





NİTELİKLİ İŞ PAYLARI ALIYORUZ





Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları çerçevesinde son 20 yılda önemli modernizasyon ve tedarik faaliyetleri yürütüldüğünü anlatan Gönül, şöyle konuştu:





''Söz konusu tedarik faaliyetlerinde ülkemiz daha önce bilindiği gibi daha çok, doğrudan alım veya ortak üretim modelleri uygulamıştır. Ancak, 2000'li yıllardan itibaren savunma sanayisinde temel hedefimiz, öncelik verdiğimiz alanlarda kendi tasarımımızı yapmak ve savunma sanayisini, yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak olmuştur. 2010 yılı itibarı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamada hazır alımın oranı yüzde 10'nun altına düşmüştür. Kendi tasarımımızı yapamadığımız alanlarda ise uluslararası ortaklık ve iş birliğine yöneliyoruz. A400M Ulaştırma Uçağı projesi, Müşterek Taaruz Uçağı Projesi gibi konsorsiyum projelerinde nitelikli iş payları alıyoruz.





Türkiye'de kendi geliştirdiğimiz tüm sistemler çeşitli ülkelere ihracatı gerçekleştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan operasyonel sistemlerdir. Savunma ve havacılık sektörü, toplam ihracatı, 2010 yılı itibarıyla 853,5 milyon dolara ulaşmıştır. Tank, gemi, uçak ve helikopter modernizasyon projelerinin ise büyük bir kısmı ülkemizde gerçekleştirilmektedir.''





Bakan Gönül, halihazırda devam eden tasarım ve geliştirme projeleri arasında, milli tank, milli gemi, fırtına ve parter obüsleri, sahil güvenlik botları, yeni tip karakol botları, jammer sistemleri, simülatörler ve flır gece görüş sistemleri insansız hava araçları ve temel eğitim uçağının sayılabileceğini ifade etti.



İlk Türk muharip tankı Altay







Cumhurbaşkanı Gül, Koç Grubu’na bağlı Otokar’ın ana yüklenicisi olduğu ALTAY Projesi kapsamındaki ilk Türk Ana Muharebe Tankı’nın gerçek boyutlardaki modelinin yer aldığı serginin de açılışını yaptı.

ALTAY Modelinin sergi açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Savunma Sanayi Bakanı Vecdi Gönül, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ve Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen birlikte yaptılar.

Açılış töreninde konuşan Kudret Önen: “Bugün 10. IDEF fuarında Koç Savunma Sanayi Grubu olarak birçok projemizi ve ürünlerimizi sunuyoruz. Otokar’ın ana yüklenicisi olduğu Altay projesi kapsamında ilk Türk Ana Muharebe Tankı’nın gerçek boyutlardaki modelini, projenin birinci aşamasının sonucu olarak sergiliyoruz. Bu projede Otokar ve Koç Grubu olarak görevlendirilmekten büyük gurur duyuyoruz. “ dedi.











ALTAY’ın Teknik Özellikleri





ALTAY’ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirebileceği her türlü harekât şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO harekâtlarının ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor. Bu amaçla ALTAY, modern tanklarda kullanılmakta olan en yeni teknolojilerle donatılıyor. ALTAY’ın sahip olacağı üstün ateş gücü ve isabet oranı, yüksek hareket kabiliyeti ve beka özellikleri ile ordumuzun en temel ve caydırıcı güçlerinden biri olması hedefleniyor. ALTAY tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu olarak dört mürettebat görev yapacak. Tankın zorlu arazi şartlarında istenilen performansı sergilemesi için 1500 beygir gücünde bir motor ve transmisyonu olacak. ALTAY’ın üzerinde ana silah olarak, birçok farklı mühimmatları atabilen 120 mm’lik 55 kalibre top bulunacak. Ana silah ve yardımcı silahların kontrol edilmesi için ALTAY’a özel yeni nesil atış kontrol sistemi tasarlanıyor. Bu sistem sayesinde ALTAY hareket halindeki hedefleri bile çok yüksek isabet oranıyla vurabilecek. Ayrıca ALTAY tankında, her türlü tehdide karşı tankı korumak üzere tasarlanan modüler kompozit zırhlar ve mürettebatın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) tehditlerin bulunduğu ortamlarda görevlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan yardımcı sistemler de bulunacak.





Karayel ve EFE



Fuarda ayrıca Vestel’in savunma sektöründeki şirketleri Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi A.Ş. (AYESAŞ) ve Vestel Savunma, 10. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2011’te yeni projelerini görücüye çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insansız hava aracı ihalesini kazanan ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Taktik İnsansız Hava Aracı (İHA) Geliştirme Projesi Sözleşmesi’ni imzalayan Vestel Savunma Sanayi’nin Karayel ve EFE Mini İnsansız Hava Aracı da fuarda dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.



Taktik Karayel insansız hava aracı (İHA) projesi



Karayel Taktik insansız hava aracı sistemi 6 uçak, 3 yer kontrol istasyonu ve bir fırlatma rampasından oluşuyor. Karayel, projenin teknik isterlerinde yer alan 18 bin feet yüksekliğe çıkma, 35 kg faydalı yük taşıma ve minimum 10 saat uçma hedefinin çok üzerinde; 20 bin feet uçuş yüksekliği, 70 Kg faydalı yük ve 20 saate kadar havada kalış süresi hedefi doğrultusunda tasarlanıyor. Otopilot yazılımı ve donanımından yer kontrol istasyonunun geliştirilmesine, gövde tasarımından üretimine kadar tüm sistemler tamamen Vestel Savunma bünyesinde gerçekleştiriliyor. Karayel İnsansız Hava Araçları, NATO standartlarına (STANAG 4671) da uyumlu olarak geliştiriliyor. Karayel, paraşütle inebilme ve katapulttan (mancınık) atılabilme özelliğinden dolayı piste ihtiyaç duymaksızın iniş kalkış yapabilecek ve benzerlerinden ayrışan bu özelliği sayesinde deniz platformlarından da fırlatılabilecek.

EFE mini insansız hava aracı projesi

EFE mini insansız hava aracı sistemi 4 kg ağırlığa ve 1,6 m gövde uzunluğuna sahip. Kanat açıklığı ise 2,6 m.





621 FİRMA KATILIYOR





Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Hayrettin Uzun da IDEF fuarının, bölgesinin en büyük, dünyanın ise en büyük ilk 5 savunma sanayi fuarından biri haline geldiğini söyledi.





Bu yıl fuara, 71 ülkeden 24'ü bakan düzeyinde olmak üzere 425 üst düzeyde yöneticinin katıldığını belirten Uzun, 211'i yerli, 410'u yabancı olmak üzere 621 firmanın fuarda yer alacağını ifade etti.

Milli özgün tasarımla Türk tersanelerinde üretilen su üstü gemilerin Büyükçekmece koyunda sergilenecek olmasının fuara ayrı bir boyut getirdiğini vurgulayan Uzun, Türk Hava Kuvvetlerinin 100. yıl etkinliklerinin de fuar kapsamına alındığını belirtti.



