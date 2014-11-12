'Cumhurbaşkanı kendisine 250 odalı konut yaptırıyor'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Konutunun 7000 metrekareyi bulacağını ve 250 odalı olacağını söyledi.



"Yerleşke sadece Kaçak Saray'dan ibaret değil" diyen Candan, "Cumhurbaşkanı'nın oturacağı rezidans, yaklaşık metrekaresini 7000 metre kare olarak hesapladık. Yerüstünde 4000 metrekareye oturuyor. Bir odayı 20 metrekareden hesaplarsak kendisine 250 odalı bir konut yaptırıyor. Maliye Bakanlığı konut maliyetini de açıklamalı. 4000 kişilik yaptırılan caminin mimarisi ise kopya ve çok abartılı" dedi.

'Kaçak merkezi haline geldi'

DHA'nın haberine göre, Alan içerisinde önemli kültür varlıkları olduğunu söyleyen Candan şöyle devam etti: "Alan içerisine giremediğimizden alanda kalan kültür varlıkları bizi tedirgin ediyor. Atatürk'ün kullandığı Marmara Köşkü Kaçak Saray Kampüsü'nün içerisinde kalıyor. 1930'lı yıllarda mimar Ernst Egli tarafından yapılmış önemli bir yapı. Yakınlarda bulunan Atatürk'ün evi vaziyet planında görünmüyor. Atatürk'ün evinin izinin bile görünmemesi bu alanların tehdit altında olduğunu göstermekte. Kaçak Saray yalnızca maliyeti ile değil, sadece 1000 odası ile değil, yerleşkesinde yapılan Kaçak camii, kaçak konutu, kaçak kültür merkezi ile bir kaçak merkezi haline geldi. Aynı zamanda şaaşanın ve harcamanın simgesi haline geldi."

Candan ayrıca, "Cumhurbaşkanı, Büyük devlet olmanın gereğini Büyük saray sanıyor, Şu anda 5109 metrekare ile ABD'de bulunan Beyaz Saray dünyanın küçük saraylarından. ABD Küçük bir devlet anlaşılan. Demek ki Büyük Saray ile Büyük Devlet olunmuyor. Her şeyiyle abartılı" dedi.

'Sarayda millete ait bir iz yok'

Mimarlar Odası Ankara Şube ikinci Başkanı Ali Atakan, "Cumhuriyeti kuran irade padişah olarak kendisini ilan etmemişti. Ankara'nın hakim bir noktasında Çankaya'da mütevazi bir anlayışta köşk inşaa edilmiştir. Kaçak saray yalın ve insani yaklaşımdan uzak otoriter bir anlayışla inşa edilmiştir. Arsa seçiminde ise Ankara'nın en değerli arazisine konumlamdırılmıştır. Milletin saray'ı dedikleri Saray'da Millete dair bir iz yoktur. Her şeyi abartılı 7 bin metrekarelik konut ve bin odalı bir yapı millete ait bir iz taşımaz" ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Kaya ise, "Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan ağaç katliamıyla inşa edilen şaaşalı , gösterişli bina gerici bir kompleksi cumhuriyetle savaş halinde olan bir yaklaşım biçimidir.Katliamla oluşan binadaki bu bağnazlık Kaçak bina ile taçlandırılmıştır" dedi.