Cumhurbaşkanı, Kars'ta halka AKP sloganıyla seslendi

"Tarafsızlığını yitirdiği" suçlamasıyla seçim meydanlarında halktan oy isteyen Cumharbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Kars'ta düzenlenen toplu açılış töreninde AKP sloganının "Onlar konuşur" kısmını kendi söyledi, "AK Parti yapar" kısmını ise meydandakilere söyletti.

Başbakanlık yaptığı dönemde Kars için yaptıkları yatırımlardan bahseden Erdoğan, "İki tane siyasi parti var. Birisi siyasi Türkçülük, birisi siyasi Kürtçülük yapıyor. Bunlara 7 Haziran'da gereken dersi verin" dedi.

Meydanlara çıktığı ilk zamanlarda "Her partiye eşit mesafedeyim" diyen Erdoğan, Kars'ta yaptığı konuşmada bir ilke imza atarak AKP'nin "Onlar konuşur AK Parti yapar" sloganı dillendirdi.