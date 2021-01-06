Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 3 ilde bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Çorum Merkez, Kayseri Melikgazi ve Mersin Akdeniz'de bazı bölgeler, 'zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alan' yani 'riskli alan' olarak tanımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ne göre, Çorum, Mersin ve Kayseri'de bazı bölgeler 'riskli alan' statüsüne alındı. Yayımlanan karara göre riskli alan ilan edilen yerler şöyle:

-Çorum'da Merkez ilçesi Kale mahallesi içindeki 94 bin 286 metrekarelik bir alan.

-Mersin'de Akdeniz ilçesi Barış mahallesi içindeki 37 bin 500 metrekarelik bir alan.

-Kayseri'de Melikgazi ilçesi Cumhuriyet mahallesi içindeki 22 bin 207 metrekarelik bir alan.