Cumhurbaşkanı kararıyla değişiklik: Kamu, kurum ve kuruluşlarındaki kadrolu personel başka kuruma atanabilecek, atamalarda sayı sınırlaması olmayacak

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur ve öğretim elemanı kadrolarına bu yıl içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı ile bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar şubat ayında Cumhurbaşkanı kararı ile belirlendi. Bu kararda yeni bir Cumhurbaşkanı kararı ile değişiklik yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnemesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda hizmetine ihtiyaç kalmayan kadrolu personelden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanacaklarda da yine atama sayısı sınırlaması aranmayacak.

Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Yasa kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’ndaki personelden bakanlığa intibak edemedikleri üstlerince teklif edilenlerden bakan tarafından uygun görülenler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla başka kurum ve kuruluşlara herhangi bir atama sayısı sınırı olmadan gönderilebilecek.

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Yasası gereğince teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, teşkilat başkanının teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın uygun görmesi üzerine başka kurum veya kuruluşa naklen atanabiliyor. Cumhurbaşkanı kararı ile bu atamalarda da sayı sınırlaması olmayacak.