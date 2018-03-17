Cumhurbaşkanı: Kandil'in meclisteki uzantısı gibi hareket edenler, terör örgütünün uzantısı olarak muamele görürler

Mardin'de yaptığı konuşmada isim vermeden Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yüklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'in meclisteki uzantısı gibi hareket edenler terör örgütün uzantısı olarak muamele görürler" ifadelerini kullandı. "Nerede bayrak varsa bayrağımıza saldırıyorsunuz. Kongrenizde İstiklal Marşı'mıza tahammül edemiyorsunuz" diyen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK egemenliği altında olmadığına vurgu yaptı.

Partisinin Mardin’deki il kongresi öncesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 3569 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Türkiye’nin Suriye topraklarında gözü olmadığını ifade eden Erdoğan, "Afrin'e girdik giriyoruz. Müjdeyi verebiliriz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ne diyordum, bir gece ansızın... Neler yapmışlar, ne tüneller açmışlar. Batılıların verdiği destekle bunları yapmışlar. Bu tünellerden kamyon gidebiliyor. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. 'Nedir bunlar' diye sorduğumuzda yalan bunlarda su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. Kasa kasa silahlar ortada. Daha bize ne yalan söylüyorsunuz. Dürüst olana can kurban. Dürüst olmayan kusura bakmasın" diye devam etti.

"Benim mehmetçiğim niçin terör koridorunun olduğu yere yürüdü?" diye soran Cumhurbaşkanı, "Fetih yakın müjde yakın. İnşallah o müjdeye doğru yürüyoruz. Sabır sabır sabır yetti artık dedik. Gireceğiz dedik. Dost görünenler girmeyin dedi. Sizi çok dinledik ne oldu durdurdunuz mu yok.100'ü aşkın vatandaşımız şehit oldu. Önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Şimdi de 1800 kilometrelik alanı kontrolümüz altına aldık" ifadelerini kullandı.

"Yetti artık dedik"

Dışarıda yaptığı konuşmanın ardından salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, orada da şunları söyledi:

"Biz 780 bin km'ye nerelerden geldik biliyor musunuz? 18 milyon km'den buralara geldik. Bir terör koridoru ki oradan devamlı taciz ediliyoruz. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor. Sabır sabır sabır... Yetti artık dedik. Öyleyse gireceğiz... Bize dost görünenler girmeyin dedi. Sizi çok dinledik girmedik. Ne oldu? Roketlerle devamlı tacizler devam etti. Dedik artık durmayacağız. Ya Allah bismillah yürüdük.

Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz.

"Devlet, kiralık katil sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir"

"Devletimiz, hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir. Anayasa, hukuk ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere demokrasimizin imkanları sonuna kadar açıktır.

"Siyaset, söyleyecek sözü, hayata geçirecek projesi, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyiz."

"Mardin'e son 15 yılda 35 katrilyonluk yatırım yaptık"

"Mardin martta ve kasımda bir numara olmaya hazır mıyız? Kandil'in meclisteki uzantısı gibi hareket edenler terör örgütün uzantısı olarak muamele görürler. Nerede bayrak varsa bayrağımıza saldırıyorsunuz. Kongrenizde İstiklal Marşı'mıza tahammül edemiyorsunuz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası PKK'nın egemenliği altında olan bir yer değil. O yüzden ben Mardin'den çok farklı bir çıkış bekliyorum.

"Bunlar her yerde neler yaptılar. Çevre Şehircilik Bakanım burada. Şırnak'ta, Diyarbakır'da neler yaptılar. Bitişik nizamdaki evleri tünellerle bağladılar. Biz onları yıktık, yeni evler yaptık. Meşru çizgide siyaset yapanlar meşru siyasi aktör olarak değerlendirilir. Bir koltukta iki karpuz taşınmayacağı herkes tarafından artık görülmelidir.

"Mardin'e son 15 yılda 35 katrilyonluk yatırım yaptık. Mardin'i üniversite ile buluşturduk. Mardin merkeze de şimdi atletizm stadyumu yapıyoruz. TOKİ kanalıyla Mardin'de 8781 konut projesi başlattık. Çukur teröründen en çok zarar gören ilçelerden Nusaybin'i ayağa kaldırıyoruz."