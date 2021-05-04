Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı; balon balığı avlayanlara ödeme yapılacak

Akdeniz ve Ege'de görülen ve istilacı tür olan balon balığını avlayanlara yönelik olarak ücret ödemesi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Balon balığı avlayanlara ücret ödemesi yapılacak. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak.

Avlanan balıklar sayesinde Balon balığı varlığı azaltılırken balıkların ekonomiye kazandırılması da sağlanacak. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021, 2022, 2023 yılı tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.

Kimler avlayabilir?

Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek.



Avcılığı yapan ve paraya hak kazanan balıkçılar paralarını Ziraat Bankası'ndan alacak. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler gerçekleştirilemeyecek