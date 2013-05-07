Hollande: El Kaide'nin tehdidini ciddiye alıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, El-Kaide'nin Kuzey Afrika kolu olarak bilinen Akmi örgütünün, Mali'deki askeri operasyon yüzünden dünyadaki Fransız çıkarlarına yönelik yaptığı tehdidi "ciddiye aldıklarını" söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski ile Elysee Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konu ile ilgili basının sorularını yanıtlayan Hollande, "Akmi örgütü tarafından Fransa'ya yönelik tehdidi ciddiye alıyoruz" ifadesini kullandı.

Hollande, Mali'de askeri operasyonlarda radikal uçların önemli bir kısmının etkisiz hale getirilmesine rağmen, bu ülkedeki terör tehdidinin tamamen ortadan kalkmadığı uyarısında bulundu.

‘Terörle mücadale konusunda Paris'in kararlılığı devam ediyor'

Fransa Cumhurbaşkanı, Mali'deki askeri birlik sayısının azaltılmasına karşın bu ülkede terörle mücadele konusunda Paris'in kararlılığının devam ettiğini sözlerine ekledi.

El-Kaide'nin Kuzey Afrika kolu olarak bilinen Akmi, bugün internet aracığıyla yayınladığı görüntülü mesajda, Mali'ye yönelik askeri operasyonlar yüzünden Fransa'nın bütün dünyadaki çıkarlarına yönelik saldırılarda bulunma tehdidinde bulunmuştu.