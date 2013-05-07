T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollande: El Kaide'nin tehdidini ciddiye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Hollande, Mali'de askeri operasyonlarda radikal uçların önemli bir kısmının etkisiz hale getirilmesine rağmen, bu ülkedeki terör tehdidinin tamamen ortadan kalkmadığını söyledi

07 Mayıs 2013 23:01

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, El-Kaide'nin Kuzey Afrika kolu olarak bilinen Akmi örgütünün, Mali'deki askeri operasyon yüzünden dünyadaki Fransız çıkarlarına yönelik yaptığı tehdidi "ciddiye aldıklarını" söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski ile Elysee Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konu ile ilgili basının sorularını yanıtlayan Hollande, "Akmi örgütü tarafından Fransa'ya yönelik tehdidi ciddiye alıyoruz" ifadesini kullandı.

Hollande, Mali'de askeri operasyonlarda radikal uçların önemli bir kısmının etkisiz hale getirilmesine rağmen, bu ülkedeki terör tehdidinin tamamen ortadan kalkmadığı uyarısında bulundu.

 

‘Terörle mücadale konusunda Paris'in kararlılığı devam ediyor'

 

Fransa Cumhurbaşkanı, Mali'deki askeri birlik sayısının azaltılmasına karşın bu ülkede terörle mücadele konusunda Paris'in kararlılığının devam ettiğini sözlerine ekledi.

El-Kaide'nin Kuzey Afrika kolu olarak bilinen Akmi, bugün internet aracığıyla yayınladığı görüntülü mesajda, Mali'ye yönelik askeri operasyonlar yüzünden Fransa'nın bütün dünyadaki çıkarlarına yönelik saldırılarda bulunma tehdidinde bulunmuştu.

 

ETİKETLER

fransa cumhurbşkanıfrançois hollandeel kaidemaliasker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24