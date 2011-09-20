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Dünya

Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti Alman basınında BERLİN/HAMBURG (A.A)

20 Eylül 2011 15:38

-Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti Alman basınında BERLİN/HAMBURG (A.A) - 20.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Almanya ziyareti Alman basınında geniş şekilde ve farklı yönleriyle ele alındı. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesi, "Kendine güvenen bir misafir" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Gül ile Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde oturdukları sırada bir Türk vatandaşının Gül'e sarılırken çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Gül'ün daha önce Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'den Almanya'ya gelecek eşlerin daha önce Almanca öğrenmesini öngören uygulamanın da insan haklarına aykırı olduğunu söylediği, Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer'in de bu görüşe karşı çıktığı hatırlatılarak, Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder'in de Türkiye'deki Hristiyanlara din özgürlüğünün tümüyle verilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi. "Frankfurter Rundschau" gazetesi, "Wulff ve Gül AB yolu konusunda görüş birliği içinde" başlığıyla verdiği haberde, Wulff'un, Türkiye ile adil ve ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi ve Türkiye'nin yanı sıra AB'nin de kendi görevlerini yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek, Başbakan Merkel'in görüşlerine zıt gittiği şeklinde yorum yaptı. Gül'ün, Almanya'da yaşayan Türklere Almanca öğrenmeleri çağrısında bulunduğu, Türkiye'den Almanya'ya gelecek eşlerin önceden Almanca öğrenmesine ise karşı çıktığı ifade edilen haberde, Gül'ün Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile de görüştüğü hatırlatıldı.

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