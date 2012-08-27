Cumhurbaşkanı Gül'ün iki ay içindeki tüm yurtdışı gezileri iptal edildi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugünkü programının ardından tedavisinin devam etmesi için hastaneye geri döneceği açıklandı. Gül'ün iki ay boyunca tüm yurtdışı gezileri iptal edildi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer'in imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün iki kulağında da iç kulak kaynaklı rahatsızlık nedeniyle Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tedavi altına alındığı hatırlatıldı.

Gül'ün durumunda, hastanedeki tedavi süreci içerisinde her geçen gün iyileşme gözlendiği belirtilen açıklamada, Gül'ün bu sabah yapılan son tetkiklerinde sınırlı olarak günlük aktivitelerine başlaması ve geçici olarak hastaneden ayrılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Sayın Cumhurbaşkanımız, bugünkü programının ardından ilaç tedavisi ve testlerine devam edilebilmesi için hastanemize geri dönecek ve burada izlenmeye devam edilecektir.

Kulak rahatsızlığının nüksetmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir süre başta uçak seyahati olmak üzere işitme fonksiyonlarına zarar verebilecek aktivitelerden uzak durmaları tavsiye edilmiştir, tedavisi ve izlemi sürecektir.''

Yurt dışı gezileri iptal

Bu arada Cumhurbaşkanı Gül'ün iki ay boyunca tüm yurtdışı gezilerinin iptal edildiği açıklandı.

Perşembe akşamı hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Gül, yapılan tetkik ve muayenelerinin ardından hastaneye yatırılmıştı.

Abdullah Gül'e 4 gündür ilaç tedavisi uygulanıyor.

Özel'i Köşk'te kabul edecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

Erdoğan ziyaret etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gül’ü ziyaret etmek için hastaneye geldi. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşen Erdoğan, yaklaşık 1 saat sonra hastaneden ayrıldı.