T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Gül'ün iki ay içindeki tüm yurtdışı gezileri iptal edildi

Kulak rahatsızlığı nedeniyle Kırgızistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tedavisi Hacettepe Üniversitesi'nde devam ediyor

27 Ağustos 2012 21:03

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugünkü programının ardından tedavisinin devam etmesi için hastaneye geri döneceği açıklandı. Gül'ün iki ay boyunca tüm yurtdışı gezileri iptal edildi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer'in imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün iki kulağında da iç kulak kaynaklı rahatsızlık nedeniyle Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tedavi altına alındığı hatırlatıldı.
 
Gül'ün durumunda, hastanedeki tedavi süreci içerisinde her geçen gün iyileşme gözlendiği belirtilen açıklamada, Gül'ün bu sabah yapılan son tetkiklerinde sınırlı olarak günlük aktivitelerine başlaması ve geçici olarak hastaneden ayrılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
''Sayın Cumhurbaşkanımız, bugünkü programının ardından ilaç tedavisi ve testlerine devam edilebilmesi için hastanemize geri dönecek ve burada izlenmeye devam edilecektir.
 
Kulak rahatsızlığının nüksetmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir süre başta uçak seyahati olmak üzere işitme fonksiyonlarına zarar verebilecek aktivitelerden uzak durmaları tavsiye edilmiştir, tedavisi ve izlemi sürecektir.'' 
 
 

Yurt dışı gezileri iptal

 
 
Bu arada Cumhurbaşkanı Gül'ün iki ay boyunca tüm yurtdışı gezilerinin iptal edildiği açıklandı.
 
Perşembe akşamı hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Gül, yapılan tetkik ve muayenelerinin ardından hastaneye yatırılmıştı.
 
Abdullah Gül'e 4 gündür ilaç tedavisi uygulanıyor.
 
 

Özel'i Köşk'te kabul edecek

 
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
 
 

Erdoğan ziyaret etti

 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gül’ü ziyaret etmek için hastaneye geldi. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşen Erdoğan, yaklaşık 1 saat sonra hastaneden ayrıldı.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Gülhastanekulak rahatsızlığıgeziler iptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24