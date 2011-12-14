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Cumhurbaşkanı Gül'ü protesto edenler gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü protesto etmek isteyen 5 kişi gözaltına alındı.

14 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 75. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmak için üniversiteye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü protesto etmek isteyen 5 kişi gözaltına alındı. Gül'ün üniversiteye girişi sırasında İletişim Fakültesi'nden slogan atarak çıkan 5 kişiye polis müdahale etti. Yere yatırılan 5 kişi kelepçelenerek polis otosuna bindirildi.



Minik öğrenciler çiçek vermişti


İstanbul Üniversitesie İktisat Fakültesi'nin 75 .yıl dönümü kutlamasına katılmak için üniversiteye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu'nun ana sınıfı ve ilköğretim öğrencileri tarafından karşılandı. Makam aracından öğrencilere el sallayan Gül, daha sonra aracından inerek öğrencileri öptü. Öğrenciler de Gül'e çiçekler verdi. Minik öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektiren Gül, daha sonra makam aracına binerek üniversiteye yöneldi.

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