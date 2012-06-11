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Cumhurbaşkanı Gül'ü güldüren fotoğraf!

Gül'ün üniversiteden arkadaşı, Cumhurbaşkanı Gül'ün üniversite öğrenimi sırasında çekilen bir fotoğrafını hediye etti

11 Haziran 2012 02:35

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri İli Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen '6. Kayserililer Brunch'ı'nda yaptığı konuşmada, her yıl bir defa da olsa bazen İstanbul'da, bazen Kayseri'de bir araya gelindiğini, memleket hasretinin, uzakta olanlar için bu şekilde giderildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kayseri'nin de çok hızlı geliştiğine dikkati çeken Gül, Kayseri'nin eski haliyle bugünkü halini mukayese etmenin bile mümkün olmadığını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kayseri, Türkiye'nin en modern, en gelişmiş, en kalkınmış illerinden birisi. İkisi vakıf, ikisi devlet olmak üzere 4 üniversitesi olan, bir taraftan devlet, bir taraftan Kayserililerin çok sahip çıktığı böyle bir eğitim merkezi haline geliyor. Erciyes'in hepimizin gönlünde ayrı yeri vardır" şeklinde konuştu.
 
Konuşmanın ardından Gül, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verdi.
 
 

Arkadaş hediyesi

 
 
Bu arada, davetliler arasında yer alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üniversiteden arkadaşı, Cumhurbaşkanı Gül'ün üniversite öğrenimi sırasında çekilen bir fotoğrafını hediye etti.
 

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