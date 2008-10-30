Cumhurbaşkanı Gül'e protesto

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 75. Kuruluş yıldönümüne nedeni ile düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.



Ziraat Fakültesinin 75. Kuruluş yıldönümü nedeni Fakülte binasında bugün bir tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker de katıldı. Tören için, törenin yapılacağı binada geniş güvenlik önlemi alındı.



Gül’ün gelişi sırasında Fakülte önünde toplanan bir grup öğrenci “AKP defol üniversiteler bizimdir” sloganını atarak “AKP’yi istemiyoruz” şeklindeki pankart açtılar. Daha sonra basın açıklaması yapmak isteyen gruba önce üniversitenin özel güvenlik görevlilileri, ardından Çevik Kuvvet polisleri ile sivil polisler müdahale etti.



Öğrenciler törenin yapılacağı salonunu yakınlarından uzaklaştırıldı ve salon Çevik Kuvvetin kontrolü altında tutuldu. Protestocu gruptan iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Gül, üniversiteden ayrılırken de yine yoğun güvenlik önlemlerin alındığı görüldü.

