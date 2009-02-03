Cumhurbaşkanı Gül’e kral karşılama

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad da Kral Abdullah tarafından hava üssünde resmi törenle karşıladı





Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait özel uçak, Türkiye saati ile 15.05'te Riyad Hava Üssü'ne indi.



Cumhurbaşkanı Gül'ü, Suudi Arabistan Kralı Abdullah hava üssünde resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ali Naci Koru da hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda Türk iş adamı da Riyad'a geldi.



Cumhurbaşkanı Gül ve Kral Abdullah, bu akşam heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Gül, Kral Abdullah tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında deniz taşımacılığı ile gençlik ve spor alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanacak. Gül, Türk iş adamlarıyla da toplantı yapacak.



Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Riyad'da, Suudi Krallığı tarafından kendilerine tahsis edilen Misafir Sarayı'nda konaklayacak.

