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Cumhurbaşkanı Gül'e Facebook'tan hakarete 1 yıl 3 ay hapis

Zanlının Başbakan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava ise devam ediyor.

25 Eylül 2012 19:57

Zonguldak'ta Facebook sayfasında Cumhurbaşkanı Gül'e hakaret ettiği öne sürülen bir emekli 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 15-18 Şubat tarihlerinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta hakaret ettiği iddia edilen 52 yaşındaki emekli Ali Cemal Ağırman hakkında Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 19 Nisan'da dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına avukatıyla katılan sanık Ağırman, savunmasında, yaptığının suç olduğunu bilmediğini ifade ederek ''Bilerek böyle bir paylaşım yapmadım. Emekliyim, bu yaşıma kadar karakola bile yolum düşmedi. Sabıkam da yok. Mahkemeden beraatımı istiyorum'' dedi.

Sanığa Türk Ceza Kanunu'nun 299/1 Maddesi gereğince ''Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Ağırman'ın daha önce de sosyal paylaşım sitesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağıladığı iddiasıyla yargılandığı öğrenildi.

 

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