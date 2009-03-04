Cumhurbaşkanı Gül'e bedevi sözü hakaret sayıldı

Avukat Nizar Özkaya hakkında bir panelde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Gül'e "Çankaya'ya Arap bedevi kılıklı bir eşle birlikte bir adam çıktı ve Çankaya'yı ele geçirdi" sözleriyle hakaret iddiasıyla 16 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Nizar Özkaya hakkında İstanbul Barosu tarafından 25 Haziran 2008 tarihinde baro merkezinde düzenlenen Cumhuriyet Hukuku isimli panelde yapmış olduğu konuşma hakkında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunduğu öne sürüldü.



İddianamede, şüpheli Nizar Özkaya'nın İstanbul Barosu Meclis Başkan Vekili olduğu tarihte soru sorarken "Biliyorsunuz Çankaya kuşatıldı, Çankaya Arap Bedevi kılıklı eş ile birlikte bir adam yukarı çıktı ve Çankaya'yı ele geçirdi" şeklinde sözleri sarf ederek Cumhurbaşkanına aşağılayıcı sözlerle hakarette bulunduğu öne sürülerek bunun CD çözümü ve Adalet Bakanlığı'nca verilen soruşturma yazısı ile anlaşıldığı kaydedildi.



İddianamede, şüpheli avukatın savunmasında Cumhurbaşkanına hakaret kastı olmadığı, düşünce, açıklama ve eleştiri hakkını kullandığı söylediği belirtildi. İddianamede ayrıca şüpheli avukatın yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanının karısına hakaret suçunu işlediği düşünülse de bu konuda usulüne uygun bir şikayet bulunmadığından kovuşturma yoluna gidilmediği belirtildi.



İddianamede, Nizar Özkaya'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan TCK'nun 299/1, 299/2 ve 53 maddeleri gereğince 16 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Özkaya'nın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

