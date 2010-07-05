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Cumhurbaşkanı Gül'den Twitter'da saat açıklaması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, twitter'da 110 bin euroluk saat almadığını, pahalı saat sevmediğini açıkladı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ''Daire fiyatına saatlerden bir tanesini de kendisinin satın aldığı'' iddiasıyla ilgili paylaşımda bulunarak, ''Ben zaten pahalı saat kullanmayı sevmiyorum'' dedi.


Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'daki hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, bugün bir gazetede, ''Daire fiyatına saat'' başlıklı haberde yer alan, ''110 bin evroluk saatlerden birini kendisinin satın aldığı'' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.


Mesajında, ''Ben zaten pahalı saat kullanmayı sevmiyorum'' diyen Gül, ''Bugün sabah gazeteleri okurken saat ile ilgili haberi gördüm. Hayretler içinde kaldım. Kesinlikle böyle bir şey doğru değildir'' açıklamasında bulundu.

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