Cumhurbaşkanı Gül'den, Şota'nın koruduğu kaleye iki gol

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri'de, Kayserispor tesislerini ziyareti sırasında sırtında 'Abdullah Gül' yazan 38 numaralı forma hediye edildi. “İki takıma yetecek kadar formam var" diyen Gül, daha sonra Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze'nin geçtiği kaleye penaltı attı. Gül, 4 şutundan 2'sini gole çevirdi.

Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma'nın, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi tesislerden bir tanesi." sözleri üzerine Gül, şunları kaydetti: "Anadolu'nun ortasında ne iş olursa olsun, bu üniversite, sanayi, spor olabilir, eğer standartlar böyle yüksek olursa herkes onları referans alır ve ona göre bütün bölge, şehir, Anadolu'nun her tarafı gerçek anlamda kalkınmış olur. Kalkınmak yoksa sadece fabrikaların olması değil. Kalkınmak sporda, kültürde, ticarette, sanayide, eğitimde, her alanda bir gelişme varsa kalkınmak ona denir."

Sarı-Kırmızılı kulüple ilgili hem altyapı hem de tesisler anlamında duyduklarından mutlu olduğunu ve yerinde görmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Gül şöyle devam etti: "Bu tesisler birkaç ay sonra bittiğinde herhalde Türkiye'nin en iyisi olacak. İşin iyi bir yanı da şu; 'bütün büyük kulüpler mali sıkıntı içindeyken siz nasıl yapıyorsunuz' dedim. 'Borcumuz yok, ihtiyacımız da yok. Bu tesislerin malzemelerinin parasını hep ödedik' dedi başkan. Buna da çok sevindim."