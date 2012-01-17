Cumhurbaşkanı Gül’den Sezer ve Demirel’e jest

T24 -

Kılıçdaroğlu da birlikte gitmek istedi



Evren'e davet yok

Teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın cenaze törenine aynı uçakta gitmek için davette bulundu.Milliyet gazetesinin haberine göre; bir ay önce ağır bir gripal enfeksiyon geçiren Süleyman Demirel’in, törene katılmasına tam iyileşmediği gerekçesiyle hekimleri izin vermedi.Demirel, Aydın Menderes’in cenazesine de rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştı.CHP lideri Kılıçdaroğlu da törene özel uçakta birlikte gitmek için Demirel’i davet etti. Demirel’in, “Sağlığım elverse daveti kabul ederdim” dediği belirtildi.Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise törene katılmayacağını belirterek, Gül’ün davetine olumsuz yanıt verdi.Gül, yaşlılığa bağlı ciddi rahatsızlıkları bulunan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’i ise davet etmedi.Cumhurbaşkanı Gül’ün Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Demirel’in grip olduğu için cenazeye katılamayacağını bildirerek davet için teşekkür ettiğini söyledi.Sever, Sezer’in de törene katılamayacağını belirterek, teşekkürlerini ilettiğini ifade etti.