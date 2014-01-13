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Cumhurbaşkanı Gül'den muhalefete HSYK daveti

Cumhurbaşkanı Gül, HSYK'nın yapısında değişiklik öngören teklilfle ilgili görüşmek üzere Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş'ı Köşk'e davet etti

13 Ocak 2014 13:21

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK'nın yapısında değişiklik öngören teklife ilişkin görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Çankaya Köşkü'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek  Kurulunun (HSYK) yapısında değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili  görüşmelerde bulunmak üzere muhalefet liderlerini Çankaya Köşkü'ne davet etti.

Gül bugün saat 13:30'de Kılıçdaroğlu, saat 15:00'te Bahçeli, saat 18:00'de de Demirtaş ile görüşecek.

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