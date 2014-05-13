Cumhurbaşkanı Gül'den maden ocağı için seferberlik talimatı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Soma'daki maden faciasıyla ilgili olarak mahsur kalanların kurtarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi talimatını verdi.

Gül, Manisa'nın Soma ilçesinde, Soma Holding'e ait madende çıkan yangınla ilgili Manisa Valisi Abdurrahman Savaş ile görüştü. Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Gül, Manisa Valisi Savaş'ı arayarak konuyla ilgili bilgi aldı. Savaş'a, mahsur kalanların kurtarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi talimatını veren Cumhurbaşkanı Gül, gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.