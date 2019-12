Cumhurbaşkanı Gül'den internet medyasına destek geldi

T24

Özışık sektörün sorunlarını anlattı



Baykal'ın 'kaseti ve internet medyasının sıkıntısı

'İnternetin etkisinden haberi olmayanın dünyadan haberi yoktur'

Gül'ün Bursaspor sevinci, anons şaşkınlığı

Özışık basına açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İnternet Medyası Derneği üyelerini Tarabya'daki Huber Köşkünde kabul ederek sorunlarını dinledi, sıkıntılar hakkında bilgi aldı.İnternet haber medyası temsilcilerinin taleplerini kabul ederek, kendilerini Tarabya'da Huber Köşküne davet eden Cumhurbaşkanı Gül, "İnternet medyasının etkinliğinden habersiz olanın dünyadan haberi yoktur" diyerek bu alanda çalışanların her türlü yasal haklarını kullanabilmesi için gereken düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiğini söyledi.İMD Başkanı ve İnternet Haber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Gazetex.com adına İMD Genel Başkan Yardımcısı Fügen Toksü, İMD Yönetim kurulu Üyesi ve Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Ünal Tanık adına Haber 7 Genel yayın Koordinatörü Yaşar İliksiz, Sporx.com adına İMD Yönetim Kurulu Üyesi ve yönetici İlkan Gökyılmaz, Logaritma Medya adına İMD Yönetim kurulu üyesi Ekin Muslu İlyasoğlu ve Medyatakip.com adına İMD Yönetim Kurulu üyesi Halef Vayis, Haberturk.com adına Mahmut Kurşun ve Gülin Yıldırımkaya, Haberx.com adına Cemil Barlas, Mynethaber.com adına Özlem Ulueren, NTVMSNBC.com adına Ahmet Yeşiltepe, Gazeteport.com adına Yavuz Semerci, Ensonhaber.com adına Serkan Kalemciler, Haberler.com adına Cengiz Temur, T24.com.tr adına Doğan Akın, Objektifhaber.com Kadir Çelik, Nethaber.com adına Nevzat Basım ve Haber3.com adına Aydın Özdalga'nın katıldığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü.İnternet Medyası Derneği Hadi Özışık'ın toplantıya katılanlar adına sorunlarını dile getirdikleri dilekleri içeren konuşması ile başlayan toplantıda internet medyasının akreditasyon, ve kurumsal temsil konusu ile kendisine has sorunlarının yasal çözümü için yapılan başvurularda resmen tanınmalarını sağlayacak bir yasa bulunmadığı ve bunun çözülmesi gereken öncelikli sorun olduğu dile getirildi.Son dönemde ciddi haber siteleri ile bazı videoları paylaşan sitelerin birbirine karıştırılır hale gelindiğini dile getiren Hadi Özışık, Türkiye'de ciddi gazetecilik yapan internet sitelerinin hafife alınmaya çalışılmasından duyulan rahatsızlığı iletti, kendilerinin de gazetecilik yaptığının altınn çizerek, internet medyasıyla ilgili yasanın çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den destek istedi.Toplantıya katılan İnternet medyası temsilcileri kendilerine sosyal haklar ve akreditasyon imkanı sağlayan yasa çıkarılmadığı halde, yargılama ve suçlanma aşamasında medya kimliğinin tanınmasının da çelişki olduğuna dikkat çektiler.Kendilerine Basın Sigortası kapsamına alacak ve sosyal güvenlik haklarını verecek yasasın çıkartılmasını isteyen internet medyası mensupları, ceza yasalarının aleyhlerine çalıştırılmasından şikayetçi olarak, kurumsal ahlak ve sorumlulukla çalışan haber sitelerinin yasalara uymasına rağmen sıkıntı yaşadığını ama kurumsal ahlak ve sorumluluk üstlenmeyen sitelerin yasal boşlukları kullanarak rahatlıkla hareket edebildiğine dikkat çektiler.Özellikle 5651 nolu yasadaki hükümlerin yanlış yorumundan dolayı hemen her habere tekzip hakkı kullanmaya çalışıldığını belirten internet medyası mensupları, "İş o hale geldi ki mahkeme süreci tamamlandığında bizim haklı çıktığımız haberler için bizde tekzip yayınlanmış oluyor" diyerek yasal sıkıntının giderilmesini talep ettiler.Toplantıda Deniz Baykal'ın başına gelen 'kaset' olayından yola çıkılarak internet medyasının yaşadığı sıkıntılardan örnek verildi ve 'kaset olayı'nın sorumlu habercilik yapan internet sitelerini de sıkıntıya soktuğu ifade edildi.Zaten sorumluluk duyan sitelerin bu görüntüleri yayınlamadıklarını belirten İMD Başkanı Özışık, "O görüntüler bize de ulaştırıldığı halde yayınlamadık ama ciddi rahatsızlık duyduk. Baykal'ın kaseti ile ilgili yapılan soruşturmada savcılık görüntüleri talep edebiliyor. Eğer biz gazeteci olarak haber kaynağımızı açıklamıyoruz dersek, direkt olarak bir ceza ile karşı karşıya kalmış olacağız. Baykal'la ilgili ortaya çıkan kasetin aslında bizi de yaraladı, olayın bizimle ilgisi yoktu ama gazetecilik özgürlüğümüzün ne kadar kısıtlı ve normal medyanın sahip olduğu haklardan farklı olduğunun göstergesi oldu yaşananlar" dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sıkıntıları dinledikten sonra internet medyasının gücüne vurgu yaparak, "Bugün internet medyasının etkisinden ve gücünden haberi olmayanın dünyadan haberi yoktur" diyerek diğer basın mensupları ile internet habercilerinin aynı haklardan yararlanabileceği, aynı imkanları kullanmasını sağlayabileceği yasanın çıkartılması için yetkili isimlerle görüşeceğini ve sıkıntıların en kısa sürede aşılması için elinden geleni yapacağını söyledi.İnternet mensuplarının "Bizimle röportaj yapıp, bu konudaki görüşlerin değişmesine yardımcı olun" ricası üzerine hayrete düştüğünü belirterek, "Yani bu kadar mı zor görülüyor böyle bir röportaj" diye sordu.Cumhurbaşkanı Gül, internet medyası mensupları ile dün geceki maç hakkında da söyleşerek, "Benim arzuladığım sonuç gerçekleşti sevindim. Ben Beşiktaşlıyım ama Bursaspor gerçekten bu şampiyonluğu hak etmişti. Onlarla yaptığım görüşmelerde dostluk ve arkadaşlık duyguları beni etkileşmişti. Hak ederek şampiyon olması beni sevindirdi. Tabi Ertuğrul Sağlam da sonuçta Beşiktaşlı. O yüzden Beşiktaş'ın kaybı bir Beşiktaşlının zaferi olduğu için çok üzülmemek gerekir. Sağlam iyi sporcu olduğu kadar iyi de antrenör, kendisini takdir ediyorum.Öte yandan, tıpkı ekonomide olduğu gibi para ve güç yen kadar geniş analana yayılıyorsa o kadar sağlıklı olduğu gibi, kültür sanat faaliyetlerinde olduğu gibi etkinlikler ne kadar geniş alana yayılıyorsa o kadar zenginleştiği gibi sporda da şampiyonluğun geniş alana yayılması, gelecekte başarının ve ülke sporunun gücünün artmasını sağlayacaktır" dedi.Gül, maçı seyrederken Bursa galipken Fenerbahçe stadında şampiyonluk sevinci yaşanmasını anlayamadığını belirterek, "bir buçuk dakikada olanlar beni hayli şaşırttı. Bir yanda Bursa'nın galip olduğunu seyrederken öte yanda diğer takımın sevinç kutlamalarını görmekten büyük şaşkınlık duydum" diyerek hislerini ifade etti.Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından, İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık, kabule ilişkin gazetecilere bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Gül 'den geçtiğimiz günlerde randevu talebinde bulunan internet medyası temsilcileri, saat 15.30'da Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Gül ile bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren buluşma sonrası Dernek Başkanı Hadi Özışık, internet medyası temsilcileri adına görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Görüşme talebinin kendilerinden geldiğini belirten Özışık, son günlerde Baykal'ın başına gelen kaset olayından sonra internet medyasının yanlış anıldığını ifade eden Özışık, " İnternet Medyası Derneği olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettik. Son günlerde internet çok gündemde. Metacafe paylaşım sitesinden sonra ciddi haber sitesi olan sitelerin bu tür sitelerle ismi anılır hale geldi. Yani sapla saman birbirine karıştırıldı. Cumhurbaşkanı ile daha önce bir randevumuz vardı, böyle bir döneme denk geldi. Biz görüşmede problemlerimizi sorunlarımızı yansıttık ve çözüm üretilmesi konusunda destek istedik. Yaklaşık 3 yıla yakındır bizim internet medyası yasası için çalışmalarımız var. Bu çalışmalar bugüne kadar sonuç vermedi. Sonuç vermediği içindir ki bugün Türkiye'de internet sitesinde ciddi gazetecilik yapan arkadaşlarımız merdiven altında gazetecilik yapan işsiz gibi algılanır oldular. Bizim yaptığımız işler çok ciddi işler. Sapla samanın birbirinden ayrılmasını istedik." diye konuştu.Gül'ün, internet haberlerini yakından takip ettiğini, Twitter'e girip baktığını da kendilerine söylediğini anlatan Özışık, Gül'ün internet haberleri altında yer alan okuyucu yorumları ile ilgili site sahiplerinin duyarlı olmalarını istediğini de dile getirdi.