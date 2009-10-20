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Cumhurbaşkanı Gül'den Deniz Baykal'a internetten yanıt

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde Baykal'ın 'Sıcak bakmıyoruz' açıklamasına yanıt geldi.

20 Ekim 2009 03:00

Cumhurbaşkanı Gül, Anayasa değişikliği yoluyla MGK'nın yapısının değiştirilmesi halinde CHP lideri Baykal'ın da Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katılmasında fayda gördüğünü söylemişti.


Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde Baykal'ın 'Sıcak bakmıyoruz' açıklamasına yanıt geldi.


Baykal'ın yaklaşımı ciddiyetten uzak

Köşk'ün sitesinde Baykal'a şu yanıt verildi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu beyanına, Ana Muhalefet Partisi lideri ve sözcüleri tarafından "Sanki bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına davet edilmesi düşünülüyormuş" gibi farklı anlamlar yüklenmesi, böyle yapıcı ve demokratik bir önerinin ve son derece ciddi bir konunun günlük siyasi çekişmelere alet edilmesi üzüntüyle karşılanmış ve ciddiyetten uzak bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.


Baykal ne demişti?

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, ‘MGK toplantılarına anamuhalefet partisinin de katılımına’ ilişkin önerisini, CHP Grubu’nda değerlendireceğiz. Sıcak bakmıyoruz'' demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen ise ''Devlet hakkında gizli konuların ele alındığı MGK görüşmelerinin şeffaf hale getirilmesi mümkün değil. Muhalefetin, gizli görüşmeler yapan bir kurumun parçası haline getirilmesine sıcak bakmıyoruz. Bu durumda orada görüşülen konular, alınan kararlar muhalefet tarafından da benimsenmiş gibi olacak'' şeklinde konuşmuştu.



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