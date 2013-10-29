Cumhurbaşkanı Gül'den Atatürk'e: Minnetarız

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 90. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Anıtkabir'deki tören saat 09.00'da devlet erkanının Aslanlı Yol'un başında yerini almasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Gül, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Cumhuriyet Bayramı'nda millet olarak hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun" diye yazdı.

Cumhuriyet'in 90’ıncı yılında ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yüksek yargı organları başkan ve üyeleri, YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, bakanlar, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileriyle diğer askeri ve mülki erkan katıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu bölüme geldi. Gül, mozoleye kırmızı beyaz karanfillerden oluşan Türk Bayrağı şeklindeki çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gül, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Milletimizin yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Önderliğinizde kurtuluş destanını yazan milletimiz, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefi doğrultusunda sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla ilerlemektedir. Bir asra yaklaşan Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde bugün Türkiye'nin her alanda yükselen bir ülke ve küresel bir cazibe merkezi haline gelmesinin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin görkemli başarılarıyla övünüyor, emanetinize kararlılıkla sahip çıkıyor, kazanımlarımızı yeni hamlelerle daha da yukarılara taşımak için azimle ve inançla çalışıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda millet olarak hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Gül'ün, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptı. (AA/DHA)

Kutlama programı

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katıldı. Gül, daha sonra Çankaya Köşkü'nde kutlamaları kabul edecek.

- Atatürk Kültür Merkezi'ndeki resmi geçit töreninde yer alacak Gül, Çankaya Köşkü'nde resepsiyon verecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki törene, Cumhurbaşkanı Gül'ün kutlamaları kabulüne, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki geçit törenine ve Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona katılıyor.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kutlamaların Anıtkabir, Atatürk Kültür Merkezi ve Çankaya Köşkü'ndeki kabul, bölümlerinde bulunacak. Bakanlar Egemen Bağış ve Nabi Avcı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kutlamalarda yer alacak.

- Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni yapılacak.