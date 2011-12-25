-Cumhurbaşkanı Gül'den Aliyev'e kutlama BAKÜ (A.A) - 24.12.2011 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 50. doğum günü İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenle kutlandı. İçişleri Bakanı Ramil Usubov, kutlama töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürüttüğü politikanın dünya liderleri tarafından takdirle karşılandığını belirterek, İlham Aliyev'in elde ettiği başarıların, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ideali ve zaferi olarak değerlendirildiğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Siyasi Şube Başkanı Ali Hasanov, bugün basına yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Aliyev'in 50'nci doğum gününün gösterişli bir şekilde kutlanacağı haberlerinin doğru olmadığı belirterek, ''Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün Karabağ bölgesinde düzenlenecek etkiliklere katılacak ve orada aile üyeleri ile doğum gününü kutlayacak'' ifadesini kullanmıştı. Bu arada, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, doğum günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in telefonla arayarak, Aliyev'i tebrik ettikleri bildirildi.