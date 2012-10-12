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Cumhurbaşkanı Gül: 'Alex'i de gönderdiniz'

Sapanca Gölü kenarında Fenerbahçe formalı bir taraftarı gören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'Alex'i de gönderdiniz' yorumu geldi

12 Ekim 2012 21:41


Ankara'dan İstanbul'a geçerken Sapanca Gölü kenarında bulunan Sasa Tesisleri'nde çay molası veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Sapanca Belediye Başkanı İbrahim Uslu Sasa, dinlenme tesisleri Sahibi Nurettin Demir, Abdullah Erdoğan eşlik etti.

Tesislerin içerisinde Sapanca Gölü manzarasıyla çay içen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Sapanca Belediye Başkanı İbrahim Uslu Sapanca Kitabı hediye etti.

Tesislerde Fenerbahçe forması olan bir kadın taraftarı gören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül makam arabasının içerisinde, 'Alex’i de gönderdiniz' diyerek esprisi yaptı.

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