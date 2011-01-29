Cumhurbaşkanı Gül'den 4 yıl sonra 'Hrant' talimatı

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hrant Dink cinayetinin araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Gül, "Olay öncesi ve sonrasında yürütülen idari tasarruf ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile doğruluk ve yeterliliğinin araştırılması ve incelenmesi" talimatını verdi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, aradan dört yıl geçmesine karşın yakalanan faillerin başkaca irtibatlarının bulunup bulunmadığı konusunun tam olarak açıklığa kavuşturulamadığı ve yargılamanın sıhhatli bir biçimde yapılmadığının ifade edildiği belirtilerek Cumhurbaşkanı Gül’ün DDK’ya ayrıntılı inceleme talimatı verdiği belirtildi.



Cumhurbaşkanlığı DDK Dink olayını iki boyutta inceleyecek, hukuka uygunluk ve mevzuatın genel değerlendirilmesine bakılacak.



Cumhurbaşkanlığı Hrant Dink suikasti ve DDK’nın konuyu araştırması hakkında Basın Açıklaması yaptı. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007 tarihinde gazetesinin önünde kurşunlanarak öldürüldüğünü, söz konusu menfur olayın faillerinin kısa süre içerisinde yakalandığını ve yargılama sürecinin başlatıldığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı açıklaması şöyle devam etti:



“Bu çerçevede, bahsi geçen cinayetin öncesinde ve sonrasında yürütülen kamusal görevlerin ifası ile ilgili bazı iddialar kamuoyunda ve basında sürekli olarak yer almaktadır. Ayrıca, aynı iddialar gerek merhumun ailesi gerekse avukatları tarafından da dile getirilmektedir. Özetle, mezkûr hususlar nedeniyle aradan dört yıl geçmesine rağmen; yakalanan faillerin başkaca irtibatlarının bulunup bulunmadığı hususunun tam olarak açıklığa kavuşturulamadığı ve yargılamanın sıhhatli bir biçimde yapılamadığı ifade edilmektedir.



Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 14 Aralık 2010 tarihinde kesinleşen Dink vd (2668/07) sayılı Kararında da 'Hrant Dink’in yaşam hakkının korunması ve cinayetin önlenmesinde kusuru olan yetkililer hakkında etkili soruşturma açılması' istenilmiştir. Bu kapsamda, 'Tahkikatı yürüten kişilerin bağımsız olmadığı ve izlenen araştırma yöntemlerinin yargısal nitelik taşımadığı' gerekçesiyle dosyanın tekrar açılması istenilmiştir.



Bu itibarla, Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kuruluna konunun ayrıntılı bir biçimde incelenmesi talimatını vermişlerdir. Söz konusu çalışma iki boyutta yürütülecektir.



Merhum Hrant Dink’in ailesi ve diğer ilgili tarafların katkılarının da alınarak; yeni bir bilgi veya belgeye ulaşılabilmesi amacıyla olay öncesi ve sonrasında yürütülen idari tasarruf ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile doğruluk ve yeterliliğinin araştırılması ve incelenmesi.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da eleştirilen, kamu görevlilerinin yargılanması ile ilgili iç hukuk düzenlemelerinin geliştirilmesi amacıyla konu ile ilgili mevzuatın genel bir değerlendirilmesinin yapılması.”





