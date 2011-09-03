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Spor

Cumhurbaşkanı Gül: ''Çok sevindik''  İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2011 01:42

-Cumhurbaşkanı Gül: ''Çok sevindik''  İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, A Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda, Kazakistan karşısında aldığı galibiyete çok sevindiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin son anda gelen golle kazandığı Kazakistan maçının ardından, stattan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı.  Abdullah Gül, ''Mutlu gidiyoruz diye ona şükrediyoruz. İki dakika önce, farklı da gidiyor olabilirdik. Çok sevindik doğrusu. Tebrik ederim'' dedi.  Cumhurbaşkanı Gül'ü maçın yapıldığı Türk Telekom Arena'dan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile diğer yetkililer uğurladı. 

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