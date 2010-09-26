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CUMHURBAŞKANI GÜL YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A)

26 Eylül 2010 19:38

-CUMHURBAŞKANI GÜL YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - 65. Dönem BB Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçak ''ANA'' ile saat 16.30'da yurda döndü. Cumhurbaşkanı Gül'ü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde TBMM Başkanvekili Meral Akşener, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve öteki yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte eşi Hayrünnisa Gül de yurda döndü.

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