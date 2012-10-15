Cumhurbaşkanı Gül yerel seçim teklifini geri mi gönderecek?

TBMM'de yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını içeren anayasa değişikliği kanunu üzerinde yazım işlemine başlandı. Düzenleme daha sonra Çankaya Köşkü'ne gönderilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başdanışmanı Ahmet Sever, “Sayın Cumhurbaşkanı, seçimlerin 5 ay kadar öne alınması için referanduma gidilmesini, getireceği külfetler açısından doğru bulmuyor. İki ay sonra yapılacak bir referandum yine kış koşullarına denk geldiği gibi başta bütçe masrafları olmak üzere birçok külfete de neden olacak, diye düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı söz konusu anayasa değişikliğini TBMM’ye geri göndermek eğiliminde. İnceleme tamamlanırsa salı günü TBMM’ye geri gönderebilir” dedi.

Sever bu açıklamayı Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'ya yaptı. Bila bugünkü (15 Ekim 2012) köşesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Prof. Dr. Haluk Koç'un görüşlerine de yer verdi. Bila, Koç'un “Henüz Cumhurbaşkanı’nın takdirini hangi yönde kullanacağını bilmiyoruz. Bu belli olduktan sonra konuyu MYK’da görüşür, değerlendiririz. Biz daha önce de görüşümüzü söyledik. AKP, Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda dayatma yapıyor. Bir uzlaşma aramıyor, Erdoğan’ın 3 seçimle ilgili düşüncelerini teklif haline getirip bize, ‘bizim dayatmamızı kabul ederseniz bu uzlaşma olur’ diyor. Biz de dayatmayı reddediyoruz. AKP, geçen yasama yılı başında tutuklu milletvekilleri için bir deklarasyona imza attı. Ama bu konuda hiçbir şey yapmadı. Milletvekili arkadaşlarımız hâlâ tutuklu. Bu konuda bir adım atmadan, bizden seçim tarihi konusunda dayatmalarını kabul etmemizi beklemeleri gerçekçi olmaz” dediğini aktardı.

Anayasa değişikliği teklifi, Genel Kurul'da, 12 Ekim Cuma günü referandum aralığı olan 330-367 arasında, 360 oyla kabul edilmişti. Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün düzenlemeyi kendisine gönderildikten 15 gün sonra inceleme yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Gül, bu süre zarfında referandum sınırında kabul edilen düzenlemeyi ya Meclis'e iade edecek ya da referanduma sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanması için Başbakanlığa gönderecek. Gül, kanunu bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderirse, anayasa değişikliği teklifi komisyonda yeniden ele alınacak ve daha sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Cumhurbaşkanı Gül, referandum kararı verirse, bu defa Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun devreye girecek.

67. madde ne diyor?

Meclis'e iade üzerine tekrar Genel Kurul'da ele alınacak Anayasa değişikliğinin 27 Ekim'den önce çıkaralımaması durumunda ilk seçimlerde uygulanamaması gündemde. Çünkü Anayasa'nın 67. maddesi "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz." hükmünü taşıyor.

Arınç: Referandum süreci 1 yıl engeline takılabilir

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Anayasa değişikliğinin referandum eşiğinde kabul edilmesinin çok üzücü olduğunu belirtip 8 fire olduğunu belirterek “Bunlar MHP içinden midir yoksa AK Parti grubundan mıdır bilemiyorum. Ama çok yanlış yapmışlardır” dedi. Referanduma karşı çıkan Arınç ‘’Anayasa’da bir hüküm var. Seçimlerin yapılmasından bir yıl önce bir değişiklik yapılırsa o seçimde uygulanmıyor. Yani bu haliyle referandum süreci bu engele takılabilir’’ dedi.

MHP ne diyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasanın geri gönderilmesi halinde imzalarının arkasında duracaklarını belirterek, referanduma karşı çıktı. Referandumun külfet olacağını, buna soğuk baktıklarını belirten MHP lideri Bahçeli, ancak Cumhurbaşkanı'nın yasayı geri göndermesi ve tekrar görüşülmesi halinde imzalarına sahip çıkacaklarını söyledi. Bahçeli, referandum ihtimali olması halinde halkoylaması yerine seçimlerin 29 Mart 2014'te zamanında yapılmasından yana tavır takınacaklarını söyledi. Biri tutuklu Balyoz sanığı Engin Alan, 4'ü de mazeretli olan 5 MHP'linin oylamaya katılmadığını belirten Bahçeli, "Ancak katılan arkadaşlarımızın Anayasa değişikliği için vermiş olduğu imzanın arkasında durarak, beyaz oy kullanmışlardır" dedi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanı'ndan nasıl bir tavır bekliyorsunuz?" sorusuna "O Cumhurbaşkanı'nın takdirid. Eğer Meclis'e gönderirse MHP imzasının arkasında durur” cevabı verdi.

CHP: Sonuca saygı gösterin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Yerel seçimin erkene alınması konusunda referandum yapılır mı?' sorusu üzerine 'O konuda parlamentoda bir oylama yapıldı, çıkan sonuca herkesin saygı duymasını isteriz' diye konuştu. Çıkan sonucun kendilerini memnun ettiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise 'Görüyorum ki milletvekilleri yavaş da olsa iradesine sahip çıkmıştır. Hangi siyasi parti olursa olsun ister AKP, ister MHP, bu arkadaşlarımı kutlamak istiyorum' dedi.