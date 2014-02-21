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Cumhurbaşkanı Gül yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Yüce Divan'da yargılanabilmesinin önünü açan yeni Askerlik Kanunu onaylandı

21 Şubat 2014 22:11

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Yüce Divan'da yargılanabileceklerini hükme bağlayan "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gül, 6519 sayılı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.

Yasanın getirdiği en önemli yenilik, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Yüce Divan'da yargılanabilecek olması.

Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay başkanları için soruşturma açma izni ise Başbakan tarafından verilecek.

Başbakan'ın onayı olmazsa soruşturma ve inceleme yapılamayacak.

 

Özel 2017'ye kadar görevde kalabilecek

 

Yeni yasayla ayrıca kuvvet komutanlarının görev süreleri yaş haddine yani 65 yaşına kadar birden fazla kere uzatılabilecek.

Böylece Orgeneral Necdet Özel, yaş haddi 67 olan Genelkurmay Başkanlığı görevinde, hükümetin istemesi durumunda, 2017 yılına kadar görevde kalabilecek.

Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da yaş değerlendirmesine alınacak. İsimsiz, imzasız, adressiz veya takma isimle yapıldığı anlaşılan ihbar ve şikayetler işleme konulmayacak.

Düzenlemeyle albaylar, general ve amirallerin bir üst rütbeye terfileri üçlü kararname ile yapılacak.

Astsubaylıktan subaylığa uygunluk işleminde üçlü kararname esası kaldırılacak. Bu işlem, bakan onayıyla yapılacak.

Askere alınma yaşı 21 Yasayla askere alınma yaşı da 20'den 21'e çekildi.

Ayrıca, hava değişimi ve istirahat sürelerinin askerlikten sayılacak kısmı, uzun dönemler için 90 günden 30 güne, kısa dönemler için 45 günden 15 güne düşürüldü.

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