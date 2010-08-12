-CUMHURBAŞKANI GÜL, YELKEN YARIŞLARININ STARTINI VERDİ İSTANBUL (A.A) - 12.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, himayesine aldığı 21. Uluslararası Yelken Yarışlarının bir gün sadece Türkiye'ye değil tüm dünyada en iyi şekilde tanıtılacağını ümit ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul Yelken Kulübü (İYK) tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yelken Yarışları'nın startını verdi. Fenerbahçe Burnu'ndaki İYK tesislerinde düzenlenen törende konuşan Abdullah Gül, İstanbul'un en eski ve güzide mekanlarından Fenerbahçe'de beraber olmaktan ve Türkiye'nin en eski yelken kulübü İYK'yi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kulüp başkanı Sehyun Binzet'in kendisine tören öncesinde kulüp binasını gezdirip, bilgiler verdiğini ifade eden Gül, ''İYK neredeyse Cumhuriyet kadar eski. Eski fotoğrafları gezdik. Fotoğraflarda Fenerbahçe'nin eski halini hatırladım. Buralar iyiki de o zaman İYK'ye tahsil edilmiş. Yoksa buralar kim bilir ne halde olurdu, eğer burada böyle bir kulüp olmasaydı'' diye konuştu. İYK'nin Türkiye'ye olimpiyatlarda çok sayıda madalya kazandırdığını belirten Gül, ''Olimpiyat deyince sadece güreşte kazandığımız madalyalar hatırlanıyor. Sanki Türkiye'de olimpiyatlarda başka madalya almamış gibi biliniyor. Ama en çok olimpiyat madalyasını yelkende kazanmışız'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, etrafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin 4 bin 500 km kıyısı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Denizle çok beraber olmayan bir millet olduğumuz da bir gerçek. Bütün bunları değiştirmek için İYK çok büyük görev yapabilir. Bunu da yaptığını görüyorum ve bundan memnun oldum. Kulübü gezerken eski Cumhurbaşkanlarının başta büyük Atatürk olmak üzere herkesin burayı nasıl gezdiğini gördüm. Ben de bugün sizlerle beraber olduğum için ayrı bir haz duyuyorum.'' -''SPOR GENÇLERE DİSİPLİN KAZANDIRIR''- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, denizi ve sporu sevdirmek için herkesin çok gayret göstermesi gerektiğini belirterek, özellikle sporda sadece bir dalın hakimiyetini kırıp, sporun tüm dallarını Türk gençliğine tanıtmanın herkesin vazifelerinden birisi olması gerektiğini söyledi. Herkesin futbolla çok ilgilendiğini ama bunun yanında başka çok güzel sporların olduğunu anlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şimdi basketbol ve voleybolun biraz daha ilgi gördüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Ümit ediyorum bu şekilde daha çok yaygınlaştırılacak. Gençlerin bir sporla ilgilenmesi onlara bir disiplin kazandırır, onlara huzur kazandırır ve onları hayatta her dalla başarılı kılar.'' -''UMARIM ÇOK FAZLA İLGİ GÖRÜR''- Cumhurbaşkanı Gül, deniz sporları arasında yelkenin ayrı bir güzelliği olduğunu, kulüp yöneticilerini dinleyince ve buraları görünce kendisinin de kabul ettiğini ve onun için 21. İstanbul Yelken Yarışmasını Cumhurbaşkanı olarak himayesine aldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı olunca bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetleri himayesine alacağını söylediğini hatırlatan Gül, şöyle devam etti: ''Ümit ediyorum bu sayede daha çok takip edilir, daha çok yayılır ve çok daha fazla ilgi görür. Bunu bisiklette gördük. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışı'nı himayeme aldıktan sonra o kadar çok ilgi görmeye başladı ki yurt dışında da Türkiye'nin tanıtılması için çok büyük bir fırsat oldu. Bir hafta boyunca günde 2 saat TRT ve Eurosport bu yarışları bütün dünyaya tanıttılar. Ümit ediyorum bir gün bu yelken yarışları da aynı şekilde sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya en güzel şekilde tanıtılır. Bu vesileyle İstanbul'un bu güzelliği Türk denizlerinin bu çekiciliği tüm dünya tarafından çok daha bilinir ve bu yarışlara her sene çok daha fazla ülke katılmaya başlar.'' -İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN TANKERLERE DİKKATİ ÇEKTİ- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yelken ve deniz denilince akla çevre konusunun da geldiğini ifade ederek, çevre ile ilgili konulardan denizlerin kirlenmesinin sporla işbirliği içinde götürülmesinin önemine işaret etti. Rüzgarın en iyi yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu vurgulayan Gül, ''Diğer enerji kaynakları yokken en büyük enerji kaynağı rüzgardı. Rüzgar ve yelkenler vasıtasıyla yollar, mesafeler alındı, kıtalar keşfedildi. Bugün de yine rüzgar vasıtasıyla yenilenebilir enerji üretilmeye başlandı'' diye konuştu. Abdullah Gül, şu anda denize baktığında yelkenlilerin yanı sıra tankerleri de gördüğünü ifade ederek, şunlar söyledi: ''Bu tankerler İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey söz konusu değildir. Tabii ki hukuki konular söz konusu olunca bazı şeyleri engellemek mümkün değil. Ama hukukun ötesinde çevre bilinci, insanların kaygısı ve sorumluluk duyguları bazen hukukun üstüne çıkabiliyor ve hukukun engelleyemediği yanlışlıkları engelleyebiliyor. Burada açıkça söylediğim şey, sivil toplum örgütlerini ve basını bu konuda daha duyarlı olmaya ve İstanbul Boğazı'nı bu tankerlerden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışmak için gayrete davet ediyorum. Bu gönüllü bir gayret olması gerekir. Hukukla, uluslararası anlaşmalar gereği bazı şeyleri siz zorla engelleyebilirsiniz. Ama duyarlılık, çevre duyarlılığı gönüllü olarak bazı yapılmaması gereken şeyleri yaptırmayabilir. Bu vesileyle sivil toplum kuruluşlarının, çevre kuruluşlarının hepsinin dikkatini çekmek istiyorum. Burada çok daha duyarlı meseleler varken bazen bakıyorum çok daha az önemli meselelere çok yoğun ilgi gösteriyorlar.'' Gül, İstanbul'da yaşanan Independent tankeri kazasını da anımsatarak, ''O zamanki boğaz trafiği ile bugünkü boğaz trafiğinin, o zaman taşınan petrol ile bugün taşınan petrolün miktarını düşündüğünüzde inanılmaz büyük boyutlara ulaştı ve inanılmaz büyük bir tehlike sunmaya başladı'' dedi. Yelken yarışmalarının çevre, spor ve bu tür duyarlılıkların dile getirilmesine vesile olduğunu belirten Gül, önümüzdeki yıllarda bu yelken yarışlarının çok daha fazla dikkati çekecek, ülkenin tanıtımına çok daha fazla katkı sağlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, sporculara başarılar dileyerek, sözlerini ''Hepinizin rüzgarı yeterli olsun'' diyerek tamamladı. Abdullah Gül, konuşmasının ardından İYK Başkanı Sehyun Binzet'in kendisine verdiği kornayı 3 kez çalarak, yelken yarışının startını verdi. Binzet, Gül'e kulüp şeref üyeliği ve plaket sundu. Cumhurbaşkanı Gül, tören alanından ayrılırken sporcu çocuklarla sohbet etti. Yarışın startına İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, İstanbul Yelken Kulübü Başkanı Seyhun Binzet, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı. -2. CUMHURBAŞKANLIĞI YELKEN YARIŞLARI- İYK tarafından 21.'si düzenlenen uluslararası yelken yarışlarının bu yıl 2. kez Cumhurbaşkanlığı Yelken Yarışları ismiyle düzenlendiği bildirildi. Yelken yarışlarının Abdullah Gül'den önce Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, Celal Bayar, Fahri Korutürk ve Turgut Özal'ın himayelerinde organize edildiği kaydedildi. Kalamış-Adalar parkurunda yapılacak yelken yarışlarına Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Pakistan, Kırgızistan, Yunanistan, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Sırbistan, Avusturya, Tunus, Fas ve Mısır'dan toplam 130 sporcu katılıyor. Laser Standart, Laser Radyal, 420, 470, tekno ve Platu 25 sınıflarında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Yelken Yarışları 16 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.