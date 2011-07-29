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Cumhurbaşkanı Gül: YAŞ'ta pürüz yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi gerçekleştirilen görüşmelerin pürüz

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi gerçekleştirilen görüşmelerin pürüz olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, ''Normal olan şeyler bunlardır. En üst kararlar verilirken ben Cumhurbaşkanı olarak neye imza attığımı bilirim. Gözü kapalı kimse bir şeye imza atmaz'' dedi.

Gül, Hasan Tanık Camisi'nde kıldığı Cuma namazı çıkışında bir gazetecinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in katılımıyla yapılan toplantıları hatırlatarak, ''Üst üste toplantıların yapılması 'acaba pürüz mü var' sorularına neden oluyor'' ifadesi üzerine, şunları kaydetti:

''O şekilde görmemeniz lazım. Normal olan şeyler bunlardır. En üst kararlar verilirken, nihayetinde ben Cumhurbaşkanı olarak bazı şeylere imza atıyorum. İmza attığım şeylere, neye imza attığımı tabii ki bilirim. Gözü kapalı hiç kimse hiç bir şeye imza atmaz. Sayın Hükümet aynı şekilde. Tabii ki Genelkurmay Başkanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları aynı titizlikle hazırlıkları aynı şekilde yapıyorlar. Onlar da yaptıkları hazırlıklarla ilgili bilgilendiriyorlar. Dolayısıyla bunları normal görmeniz gerekir.''


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