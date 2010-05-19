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Cumhurbaşkanı Gül 'twitter'dan yazıyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal paylaşım sitesi "twitter"dan önemli açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - Teknoloji merakıyla bilinen ve bunu seçim kampanyası döneminde de kullanan ABD Başkanı Barack Obama'nın siyasi liderler arasında başlattığı "Twitter" furyasına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. 7 Nisan'da açtığı hesabının Twitter tarafında henüz "resmi olarak kendisine ait" (verified account) olduğunun onaylanmadığını ifade eden Abdullah Gül, sorulara da bizzat cevap vermeye çalıştığını ifade etti. Gül, ayrıca Türkiye'nin son dönemdeki önemli dış politika adımlarından biri olan İran'la uranyum takası anlaşması ve nükleer enerji santrali inşasıyla ilgili düşüncelerini de yazdı.


ABD Başkanı Barack Obama, Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez gibi siyasi liderlerin de aktif olarak kullandığı sosyal paylaşım sitesi "Twitter"da 7 Nisan'da bir hesap açan ancak 14 Mayıs itibariyle aktif olarak kullanmaya başlayan Gül, twitter.com/cbabdullahgul adresindeki hesabında kendisini takip edenlerin sorularını yanıtlarken gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulundu.


İran'la geçtiğimiz günlerde imzalanan uranyum takas anlaşmasıyla ilgili olarak sürecin başında bu yana konunun diplomatik yollarla çözülmesini istediklerinin belirten Gül, "Önemli bir adım oldu. Uluslararası camia tarafından takdir edileceğine inanıyorum. Şüphesiz ki bu ilk adım. Türkiye olacak çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.



'Nükleer enerjinin kullanılmaması düşünülemez'



Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu hatırlatırken nükleer santral inşasına karşı olmadığını ima ederek, "Nükleer enerjiyi kullanmamayı düşünemeyiz" dedi.



Cumhurbaşkanı'nın Twitter ekibi



Twitter hesabını takip eden bir ekibi olduğunu da ifade eden Gül, ekibin zaman zaman bilgisi dahilinde bilgi amaçlı yazılar yazdığını da belirtti.


Vakit buldukça Twitter hesabını bizzat kendisinin de takip ettiğini ve soruları yanıtlandırdığını bildiren Gül, hesabınınm henüz Twitter tarafından resmen kendisine ait olduğunun onaylanmadığını da (verified account) belirtti.

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