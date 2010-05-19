Cumhurbaşkanı Gül 'twitter'dan yazıyor

T24 -

'Nükleer enerjinin kullanılmaması düşünülemez'

Cumhurbaşkanı'nın Twitter ekibi

ABD Başkanı Barack Obama, Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez gibi siyasi liderlerin de aktif olarak kullandığı sosyal paylaşım sitesi "Twitter"da 7 Nisan'da bir hesap açan ancak 14 Mayıs itibariyle aktif olarak kullanmaya başlayan Gül,adresindeki hesabında kendisini takip edenlerin sorularını yanıtlarken gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulundu.İran'la geçtiğimiz günlerde imzalanan uranyum takas anlaşmasıyla ilgili olarak sürecin başında bu yana konunun diplomatik yollarla çözülmesini istediklerinin belirten Gül, "Önemli bir adım oldu. Uluslararası camia tarafından takdir edileceğine inanıyorum. Şüphesiz ki bu ilk adım. Türkiye olacak çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu hatırlatırken nükleer santral inşasına karşı olmadığını ima ederek, "Nükleer enerjiyi kullanmamayı düşünemeyiz" dedi.Twitter hesabını takip eden bir ekibi olduğunu da ifade eden Gül, ekibin zaman zaman bilgisi dahilinde bilgi amaçlı yazılar yazdığını da belirtti.Vakit buldukça Twitter hesabını bizzat kendisinin de takip ettiğini ve soruları yanıtlandırdığını bildiren Gül, hesabınınm henüz Twitter tarafından resmen kendisine ait olduğunun onaylanmadığını da (verified account) belirtti.