Cumhurbaşkanı Gül tünelden geçti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Panorama 1453 Tarih Müzesi, yarın 5. Dünya Su Forumu'nun başlayacağı Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi ile dün açılışı gerçekleştirilen Kağıthane-Piyalepaşa tünelinde incelemelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da aralarında bulunduğu beraberindekilerle birlikte ilk olarak Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni gezdi.



Basın mensuplarının alınmadığı müzeden çıkarken dışarıda bekleyen vatandaşları el sallayarak selamlayan Gül, daha sonra yarın başlayacak 5. Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacak mekanlardan biri olan Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'ne geçti.



Gül ve beraberindekiler, buradaki incelemelerin ardından dün hizmete açılan Kağıthane-Piyalepaşa tünelinden de geçiş yaparak incelemelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, inşaat çalışması süren Piyalepaşa-Dolmabahçe tünelinden de geçerek Çırağan Sarayı'na ulaştı.



Cumhurbaşkanı Gül, burada Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Filipinler Dişleri Bakanı Alberto G. Romulo ile görüşecek.

