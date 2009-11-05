Cumhurbaşkanı Gül Tunceli'deydi

Gül: Gelenek buysa bende çıkaracağım

Baraj protestosu

Tunceli'de tarihi bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14 yıl sonra Tunceli'yi ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı oldu.Gül'ü, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, Tunceli Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Mehmet Çörten ile öteki ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Gül'ün Valiliğe gelişi sırasında bazı vatandaşların ellerinde ''Sen hoşgeldin Sayın Cumhurbaşkanım, başımızın üstünde yerin var'' yazısı ile köylerine cemevi yapılması isteğini içeren dövizler taşıdıkları görüldü.Makam arabasından inen Gül 15 dakika boyunca valilik binasına giremedi zira Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gelen vatandaşlar sorunlarını da iletmek istiyordu.Gül'ün taleplerini dinlemesi üzerine vatandaşlar sözlü ve yazılı olarak dertlerini bildirmeye başladı. Kalabalığın ortak isteği ise 'iş' oldu.Gül, Vali Mustafa Taşkesen'i ve DTP'li Belediye Başkanı Edibe Şahin'i makamlarında ziyaret ederek onlardan kentin sorunları hakkında bilgi aldı.Hükümetin “Alevi açılımı”na ilişkin çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün programında da açılıma destek mesajı taşıyan ziyaretlerde de bulundu.Cumhurbaşkanı Gül, Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneğinin Cemevi'ni ziyaret etti. Gül, Cemevinde Dernek Başkan Yardımcısı Celal Karagöz ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.Gül, Karagöz'ün ''Cemevimize ilk defa ziyarete gelenler mumluğa giderek, kardeşlik, demokrasi ve barış için bir mum yakarlar'' sözleri üzerine mumluğa giderek kendi adına mum yakılmasını izledi.Karagöz, alevi akademisi kurulmasını istediklerini söyledi. Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesini talep eden Karagöz, ''Sayın Cumhurbaşkanım, sizden buna öncülük etmenizi istiyoruz. Biz, sünni kardeşlerimizin hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz, onlara saygı duyuyoruz, onlar da bizim hassasiyetlerimize saygı gösterirlerse kardeşçe ve barış içinde yaşarız'' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Gül, semazenleri izlemek üzere Cemevi'ne girerken kendisine ayakkabılarını çıkarmayabileceği söylendi.Ancak Cumhurbaşkanı gül, "Gelenek buysa bende çıkaracağım" diyerek ayakkabılarını çıkardı ve bağdaş kurarak semazenleri izledi.Kente yapılmak istenen Munzur Barajı'na karşı olan yaklaşık 200 kişilik bir grup da protesto gösterisi yaptı.Sanat Sokağı'nda buluşan grup buradan yürüyüşe geçerek Gül'ün ziyaret edeceği belediye yakınına geldi. Sloganlar atan gruba yer yer poli dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.Grup daha sonra "Baraj istemiyoruz" sloganları eşliğinde AKP il binasına doğru yürüyüşe geçti.