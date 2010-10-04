-CUMHURBAŞKANI GÜL, TRABZONSPOR TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ TRABZON (A.A) - 04.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Gül'ü tesislere gelişinde kulüp başkanı Sadri Şener, yöneticiler ve teknik direktör Şenol Güneş karşıladı. Alt yapı futbolcuları da bu sırada Türk Bayrağı ve Trabzonspor flaması sallayarak Gül'e sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, genç futbolcular ve Trabzonspor Bayan Futbol takımı oyuncularıyla anı fotoğrafı çektirdi. Kulüp başkanı Şener ve yöneticilerle, kulüp başkanlık odasında biraraya gelen Gül, kulüp faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kabulün başında Sadri Şener tarafından Cumhurbaşkanı Gül'e Trabzonspor ambleminin bulunduğu çini tabak, gümüş Trabzon bileziği, eşofman ve üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye edildi. Bir kulüp yöneticisi tarafından da Trabzonspor onur üyeliği belgesi taktim edildi. Gül bu sırada ''Trabzonspor'un onur üyesiyim, Beşiktaş'ın da kongre üyesiyim'' dedi. Trabzonspor tesislerini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, her şehrin öne çıkan bazı özellikleri olduğunu, Trabzon'a da futbol ve sporun önderlik yaptığını söyledi. ''Futbol ile bu kadar bütünleşen başka bir yer var mıdır bilmiyorum?'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, futbolla bu kadar yakından ilgilenen yerlerin ancak Latin Amerika'da olabileceğini ifade etti. Türkiye'de geçmiş yıllarda 3 büyük takım olduğunu anlatan Gül, Trabzonspor'un ise lig ve kupa şampiyonluklarıyla 4. büyük takım olduğunu söyledi. Büyük takımların çoğalması temennisini dile getiren Gül, Bursaspor'un bunun işaretlerini verdiğini belirtti. Gül, ''Bir ülke kalkınırken, güçlenirken her yönüyle kalkınır. Sadece siyasetle, ekonomiyle güçlü olunmuyor. Sporda, müzikde ve bilimde de kalkınma oluyor'' diye konuştu. -TRABZONSPOR'U TEBRİK ETTİ- Cumhurbaşkanı Gül, Trabzonspor yöneticilerini dün Beşiktaş'ı 1-0'lık skor ile yenmelerinden dolayı tebrik ederek, ''Kim iyi oynarsa kazanıyor. Maçı televizyondan izledim. Mustafa'nın golü çok güzeldi. Başarılarınızın devamını diliyorum'' dedi. Gül, daha sonra tesislerde kulüp yönetici ve görevliler ile öğle yemeği yedi.