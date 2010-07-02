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Dünya

Cumhurbaşkanı Gül Times'a konuştu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin batıya sırtını döndüğüne yönelik eleştirilere yanıt verdi.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiliz The Times gazetesine bir röportaj verdi. Gül, Türkiye'nin Batı'ya sırtını dönerek İslam dünyasına yakınlaştığı eleştirilerine cevap verdi.


İslam dünyasıyla daha yakın ilişkiler kurmak için Batı'ya sırtını döndüğü suçlamalarına cevap veren Türkiye için AB üyeliği hala dış politikadaki kilit hedef.

 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, The Times'a verdiği özel röportajda, "Türkiye'den şüphelenmek için hiç sebep yok" dedi. Türkiye'nin "kaybedildiği" iddialarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Gül, Ankara'nın Arap dünyasının ötesiyle de yakın ilişkiler kurduğunu hatırlattı.

 

"Türkiye'nin diğer coğrafi bölgelerdeki çıkarlarını Batı'dan kopmak, Batı'ya sırt dönmek ya da Batı'ya alternatif aramak olarak görmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye Batı'nın bir parçası" dedi.

 
ABD ve AB'nin Ankara'nın Ortadoğu'da oynadığı rolü memnuniyetle karşılaması gerektiğini söyleyen Gül, "Çünkü Türkiye çoğunluğunu otoriter rejimlerin oluşturduğu bir bölgede Batılı değerleri destekliyor" dedi.

 
Bazı Batılı politikacıları Türkiye'yle ilgili modası geçmiş görüşleri yüzünden eleştiren Gül, ülkesinin bir "sessiz devrim" yaşadığında ısrar etti.

 
Bugün Türkiye'nin demokratik değerleri, insan haklarını ve serbest piyasa ekonomisini benimsemiş büyük bir ekonomik güç olduğunu ifade eden Gül, Türkiye'nin bölgede bir "ilham kaynağı"na dönüştüğünü görememenin çok yazık olduğunu dile getirdi.

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