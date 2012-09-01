Cumhurbaşkanı Gül taburcu oldu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kulaklarındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nden sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Cumhurbaşkanı Gül, 23 Ağustos Perşembe gününden bu yana tedavi gördüğü Hacettepe Hastanesi'nden çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere ''beni beklediğiniz için teşekkür ederim, çok sağ olun'' diyerek seslendi.

Gül, dinlemek üzere Dışişleri Konutu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Gül hastaneden ayrılmadan önce Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer de yazılı açıklama yaptı. Tuncer, açıklamasında şunları kaydetti:

''İç kulak kaynaklı rahatsızlığı nedeniyle 23 Ağustos'tan bu yana hastanemizde tedavi edilen Sayın Cumhurbaşkanımızın, hastanemizdeki tedavisi tamamlanmış ve planlandığı üzere bugün sağlıklı olarak taburcu edilmiştir.

Başından beri hastanemizde gelişmeleri izleyen değerli basın mensuplarına işbirliği ve anlayışı için teşekkür ederiz.''