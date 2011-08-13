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Dünya

CUMHURBAŞKANI GÜL, SUUDİ ARABİSTAN'DA CİDDE (A.A)

13 Ağustos 2011 10:25

-CUMHURBAŞKANI GÜL, SUUDİ ARABİSTAN'DA  CİDDE (A.A) - 13.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oxford İslami Araştırmalar Merkezinin mütevelli heyeti toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Hayrünnisa Gül'ü taşıyan uçak, Cidde Uluslararası Havaalanı'na yerel saatle 03.30'da indi. Gül, Cidde Havaalanı'nda, Cidde Valisi Mişal Bin Macid Bin Abdulaziz ve Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Salih Mutlu Şen ile yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Gül, üyesi olduğu Oxford İslami Araştırmalar Merkezi mütevelli heyetinin toplantısına katılacak. Toplantıda, aralarında Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Sabah, Suudi Arabistan eski İstihbarat Şefi, eski Washington ve Londra Büyükelçisi Prens Türki ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Abdullah Naseef'in de bulunduğu heyet üyeleri yer alacak. Cumhurbaşkanı Gül, toplantı sonrasında düzenlenecek yemekte Suudi Arabistan'ın önde gelen iş adamları ve resmi yetkilileriyle bir araya gelecek.  Gül, 14 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye dönecek.

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