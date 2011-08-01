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Cumhurbaşkanı Gül: Suriye'deki yaşananlara sessiz kalınamaz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'de muhaliflere yönelik yapılan operasyonların

01 Ağustos 2011 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'de muhaliflere yönelik yapılan operasyonların "sessiz kalınabilecek" gelişmeler olmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Gül, “Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, sükunetin sağlanması ve köklü reformların gerçekleştirileceğine dair halkın ikna edilmesi beklenirken, tam aksine Ramazan ayına daha kanlı bir ortamda girilmesi asla kabul edilebilecek ve sessiz kalınabilecek bir gelişme değildir” dedi.

Suriye'de görgü tanıklarının ifadelerine göre, dün tank destekli ordu birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çoğu "isyanın kalbi" Hama'da olmak üzere 120'den fazla kişi öldü. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Hama kentinde bugün de tanklar desteğinde operasyonlarını sürdüren Suriye askerlerinin en az 4 sivili öldürdüğünü bildirdi.

Olayların ardından Batılı devletler Suriye'yi kınarken, ABD Başkanı Barack Obama, Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin izole edilmesi konusunda, diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Şam yönetimi üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısı yapan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise bu baskının sadece Batılı devletlerden değil, Arap ülkeleri ve Türkiye'den de gelmesi gerektiğini söyledi.


Rusya da tepkili

BM kararıyla Suriye'ye yönelik bir askeri müdahale yapılmasına karşı olan Rusya da Hama'daki olaylara tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Moskova çok sayıda can kaybı yaşandığı yönündeki bilgiler Moskova'yı endişelendirmektedir. Sivillere karşı güç kullanımı kabul edilemez. Bir an önce durdurulmalıdır" denildi.


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