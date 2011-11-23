Cumhurbaşkanı Gül: Suriye dönüşü olmayan noktaya geldi

T24- İngiltere ziyaretini sürdüren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'nin dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini söyledi.





Gül, ziyareti kapsamında dış politika ve kriz sonrası demokratikleşme çabaları alanında uzmanlaşan İngiliz düşünce kuruluşu Wilton Park'ın düzenlediği toplantıda açılış konuşmasını yaptı.



Arap Baharı ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Gül, Suriye hükümetini halkına karşı baskı ve şiddete başvurmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı, "Suriye yönetimini demokratik bir geçişe öncülük etmeye ikna etmek için hem kamuoyu önünde hem de kapalı kapılar ardında çok büyük gayret sarfettiklerini" söyledi.

"Ancak tüm bunlara rağmen, Baas rejimi halkına karşı zulüm ve şiddete başvurmaya devam etmektedir. Şiddet şiddeti besliyor. Şimdi maalesef Suriye dönüşü olmayan bir noktaya geldi." dedi.

Suriye'nin mezhep yönünden fay hatları üzerinde oturduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Bu demokratik mücadeleyi mezhep, din ve etnik köken hatları üzerinden tanımlamak tüm bölgeyi karışıklığa sürükler ve kan dökülmesine yol açar" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Sünni Şii ayrışmasını Arap Baharı'nın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olarak ifade etti ve böylesi bir durumun ortaya çıkması halinde, Müslüman dünyasının 21. yüzyıldan Ortaçağ'ın karanlık günlerine dönebileceği uyarısında bulundu.



"Bölge ülkeleri arasında eski ve yeni bölünmeler kök salmasına izin verilmemeli." diyen Gül, "sadece Suriye açısından değil, tüm bölgenin çıkarı için, bedeli ne olursa olsun ülkelerin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini savunmakla mükellefiz" diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dün benzer bir açıklama yapmış, Suriye lideri Beşar Esad'a görevden ayrılmamakta direnen diktatörlerin akıbetini hatırlatıp, Hitler ve Çavuşesku ile Libya lideri Kaddafi'yi örnek göstermişti.



BM Mart ayından bu yana Suriye'deki eylemlerde 3.500'den fazla kişinin öldüğünü kaydediyor.



Suriye, Gül'ün dün İngiltere Başbakanı David Cameron ile temaslarında da önemli yer tutmuş, David Cameron Suriye'nin 'topyekûn iç savaşa sürüklenmesi tehdidi'nden söz etmişti.



Milletvekilleri ve iş dünyası ile görüşecek







Gül'ün Londra'da bugünkü programı da yoğun. Dün hükümet üyeleri ve kraliyet ailesine konuk olan Gül'ü, bugün Veliaht Prens Charles ağırlıyor.



Prens Cumhurbaşkanı ve eşini Londra'daki ikametgahı Clarence House'ta misafir edecek. Prens Charles'ın yönettiği çevre vakfının çalışmalarını paylaşacak olan Gül, ayrıca İslam sanatına meraklı olan Prens'in himayesindeki Geleneksel Sanatlar Okulu'nda okuyan öğrenciler ie bir araya gelecek.



Şiddetli soğuk algınlığı dolayısıyla dünkü programa katılamayan Cornwall Düşesi'nin bugün Gül ile bir araya gelip gelmeyeceği netleşmedi.



Gül öğleden sonra parlamentoda partilerarası bir gruba hitaben bir konuşma yapacak.



Dışişleri Bakanlığı'nda iş dünyasından yöneticiler ile bir araya gelmesi beklenen Gül, daha sonra 2012 Olimpiyatları'nın düzenleneceği Olimpiyat Parkı'nı ziyaret edecek.

Akşam ise Londra'nın iş merkezi City yönetiminin onuruna verdiği ziyafete katılacak.



Gül ziyaretinin son ayağında ise Perşembe günü güneydeki Portsmouth kentinde bulunan donanma üssünü ziyaret edecek.