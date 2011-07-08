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Cumhurbaşkanı Gül: Sorunların çözüm yeri TBMM'dir

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP ve BDP'li milletvekillerinin yemin etmemesi ile ilgili olarak...

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP ve BDP'li milletvekillerinin yemin etmemesi ile ilgili olarak ''Milli iradenin, demokrasinin üzerine gölge düşmemesi gerekir. Türkiye'nin bütün sorunlarını hep beraber, el birliği içerisinde çözmenin yeri de TBMM'dir'' dedi.

Gül, Kocatepe Camisinde cuma namazını kıldıktan ve tiyatrocu Güzide Turaman'ın cenaze namazına katıldıktan sonra bir gazetecinin TBMM'de milletvekillerinin yemin etmemesi olayıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, şöyle konuştu:

''Türkiye'de gayet güzel bir seçim yapıldı. Güzel bir seçimden sonra temiz bir başlangıcın olması gerekir. Türkiye'nin bekleyen büyük sorunları var. Bunlar el birliği içerisinde halledilecek konulardır. Milli iradenin, demokrasinin üzerine gölge düşmemesi gerekir. Türkiye'nin bütün sorunlarını hep beraber, el birliği içerisinde çözmenin yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. O bakımdan bütün siyasi partilerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beraber, Türkiye'nin bütün karşılaşılan sorunlarını el birliği içerisinde çözmeye bir kez daha davet ediyorum.''


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