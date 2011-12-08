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Cumhurbaşkanı Gül: Şike yasası Meclis'ten nasıl gelecek ona bakarız

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avusturya’ya hareketinden önce havalimanından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

08 Aralık 2011 02:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,  veto ettiği şike yasası hakkında ''Yetkimi kullanarak Meclis'e gönderdim. Benim görüşlerim ve kanaatim açıktır” derken kendisine yeniden geleceği şekline bakarak karar vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avusturya’ya hareketinden önce havalimanından gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Gül, gazetecilerin sorularına yanıt verirken görüşlerini şöyle dile getirdi:

Türkiye anayasal demokrasiyle idare ediliyor. Anayasal demokrasilerde kurumlar var ve yetkileri açıkça belli. Bunlar arasında uygulamalar gerçekleşiyor.

Kamuoyununda bildiği gibi yetkilerim bellidir. Bu çerçevede yasayı Meclis’e gönderdim. Parlamentoda kendi yetkileri çerçevesinde demokratik olgunlukla görüşecek kararını gönderecek.

Bunlardan farklı anlamlar çıkarmanın gereği yok.

Meclis’ten nasıl gelecek ona bakarız. Ona göre inceletirim.

Memleketin huzurunu kaçırmak gibi bir düşünceye kimse girmesin.

Buradan gelecek gelirlerin genel bütçeye katılmamasının doğru olacağını söylemişti. Oradan gelecek gelirlerin harcanacağı yerler çıkartıldı gördüğüm kadarıyla.

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi ve BBP yetkilileri ellerine bazı belgelerin geldiğini söylediler ve bana verdiler. Ben de incelenmesi için onları gerekli yerlere verdim. İnceleniyor.

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