Gül, Ruhani ile görüştü; 'yakın işbirliği' mesajı vererek İran'ın izlediği tutumu övdü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. İki lider arasındaki ilk görüşmede Ruhani'ye ''yakın işbirliği" mesajı veren Gül, İran'ın izlediği tutumu övdü.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York'taki Birleşmiş Milletler temaslarına önemli bir görüşmeyle devam etti. Gül, geçen ay göreve başlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ilk kez bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gül, bölgenin iki önemli aktörü olarak Türkiye ve İran arasında yakın ve yapıcı işbirliğinin şart olduğunu söyledi.

Ruhani'nin seçilmesiyle İran'da yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Gül, "Pozitif mesajlar, uluslararası alanda yapıcı yaklaşımın ortaya çıkması için de önemli' mesajı verdi.

Toplantıda iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi de kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Gül New York'taki temasları kapsamında Lübnan Devlet Başkanı Mişel Süleyman, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Hollanda Kraliçesi Maxima ile de bir araya geldi.

Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Gül'ü Türkçe selamladı.

Cumhurbaşkanı bugün, New York Times gazetesinin yöneticileriyle bir araya gelecek, daha sonra da Ahıska Türkleri'nin temsilcileriyle görüşecek.