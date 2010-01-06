Cumhurbaşkanı Gül rahatsızlandı

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, soğukalgınlığı nedeniyle bazı programlarını iptal etti.



İptal edilen programlar arasında,çalışma ziyareti için Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ile olan bazı programlar da bulunuyor.



Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Gül'ün soğuk algınlığı nedeniyle programın daraltığını belirttiler. Gül ile Abbas'ın gerçekleştirmesi planlanan baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile basın toplantısı iptal edildi.Habertürk'te yer alan habere göre,iki lider akşam yemeğinde bir araya gelecek.