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Cumhurbaşkanı Gül rahatsızlandı

06 Ocak 2010 18:58

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, soğukalgınlığı nedeniyle bazı programlarını iptal etti.

İptal edilen programlar arasında,çalışma ziyareti için Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ile olan bazı programlar da bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Gül'ün soğuk algınlığı nedeniyle programın daraltığını belirttiler. Gül ile Abbas'ın gerçekleştirmesi planlanan baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile basın toplantısı iptal edildi.Habertürk'te yer alan habere göre,iki lider akşam yemeğinde bir araya gelecek.

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