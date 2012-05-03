Cumhurbaşkanı Gül pilot montuyla adını taşıyan söndürme uçağında

Cumhurbaşkanı Gül, pilot montu giyerek, adını taşıyan söndürme uçağının kaptan koltuğuna oturdu. Gül, “Türkiye otodan önce uçak yaptı. Havacılık ve uzayda büyük atılımlar olacak” dedi

Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, pilot montu giyerek, kendi adını taşıyan yangın söndürme uçağının kaptan koltuğuna oturdu. Gül, havacılık ve uzayla ilgili ilk ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi’nin kuruluşuyla, Türkiye’de havacılık ve uzay alanında büyük atılım beklendiğini söyledi.



THK Üniversitesi’nin açılış töreni hava gösterileri ile başladı. Motorlu yamaç paraşütü, model uçak ile microlight uçak gösterisinin ardından yangın söndürme uçakları alana su bıraktı. Paraşütçüler Gül’e, havadan indirdikleri bayrağı takdim etti. Gül, dünyada çok az ülkenin hava kuvvetlerinin 100. yaşında olduğunu, Türk Hava Kuvvetleri’nin geçen yıl 100’üncü yılını kutladığını kaydeden Gül, şunları söyledi:

Arabadan önce uçak yaptık

“Osmanlı topraklarının birçok yerinde, 1910’lu yıllarda, Şam’da, Mısır’da, Filistin’de tayyarecilerimizin şehit olduğunu biliyoruz, oralarda tayyareci subaylarımızın şehitlikleri var. Yani bu kadar eski. Onun için Türk Hava Kurumu beni ziyaret ettiğinde onlara, ‘Biz Türkler arabadan önce uçak yaptık’ demiştim. 1925’te Tayyare Makinisti Mektebi, 1926’da Tayyare ve Motor Türk Anonim şirketi kurulmuş. 70 yıl önce de burada, Türk Hava Kurumu’nun Etimesgut’taki tesislerinde yine tayyare yapmış, onları dışarı satmış, yapıp dışarı sattığımız bazı uçakları o zaman satın almış bir ülkeyiz. Onun için ben, ‘Türk havacılık tarihi biraz hüzünlüdür’ derim. İstanbul’daki Yeşilköy Havalimanı’nın yerinde, o zamanki havaalanını Nuri Demirağ kurmuştu, uçak imal etmişti ve bunlar içeride ve dışarıda satılmıştı. Tabii ki o dönemin nesli uçaklardan bahsediyoruz. Uçak sanayi kurulduğunda hemen sanayiyi yakalayan, sektörün içine giren bir ülkeyiz.”

Kayıp zaman hüzün verici

Havacılık alanındaki çalışmalara 1950’den sonra ara verildiğini ifade eden Gül, aralarında Vecihi Hürkuş’un da bulunduğu havacılık tarihinin önemli isimlerini rahmetle andı. Atatürk’ün ileriyi gören vizyonu ve “İstikbal göklerdedir” sözüyle 100 yıl öncesinden önemli bir hedef koyduğunu dile getiren Gül, şöyle dedi:



“Neredeyse 100 yıl kadar önce bunun görülmesi ve böyle bir hedefin verilmesi, bunu gerçekleştirmek için de THK’ya bir misyonun tanınmış olması gerçekten çok düşündürücü, çok takdir edici ve kaybettiğimiz zamanı düşündüğümüzde de hüzün verici. Ama hiçbir şey geç değil. 70 sene önce THK, şimdi kullanılan tesislerde uçak üretti, sattı, sonra ara verildi. Geç de olsa şimdi bu misyona tekrar THK’nun sahip olması, yeniden başlaması gerçekten heyecan verici.”

Türkkuşu montu giydi

Gül, açılışın ardından Türkkuşu pilot montunu giyerek, tesisi gezdi. Eğitim uçaklarını inceleyen Gül, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül” adını taşıyan yangın söndürme uçağının kaptan koltuğuna oturdu. Gül, uçak için, “Tır gibi, tanker gibi” benzetmesinde bulundu. Gül’e, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban ile THK Genel Başkanı ve Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Osman Yıldırım da eşlik etti.