Cumhurbaşkanı Gül: Obama'ya katılmadığım yönler var

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Dışişleri: Obama'nın yorumunu kabul edemeyiz

Bahçeli: Obama'nın sözleri çok ağır

ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nca 'kabul edilemez' olarak nitelenirken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, açıklamada katılmadığı yönler bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, "Özellikle 1915'te hayatını kaybeden yüz binlerce Türk ve Müslüman var. Hayatını kaybeden herkesin acısının paylaşılması gerekir" dedi.Cumhurbaşkanı Gül, "Avrupa İçin Doğalgaz: Güvenlik ve Ortaklık" başlıklı enerji zirvesine katılmak üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gazetecilerin soruları üzerine, ABD Başkanı Obama'nın dün yaptığı açıklamaları değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Gül, Obama'nın açıklamasında katılmadığı yönler bulunduğunu belirtti. Özellikle 1915 yılında yüz binlerce Türk ve Müslüman'ın hayatını kaybettiğinin altını çizen Gül, "Dolayısıyla hayatını kaybeden herkesin acısının paylaşılması gerekir" dedi.Tarihi olaylara siyasilerin ve devlet adamlarının karar vermesinin mümkün olmadığını ifade eden Gül, Obama'nın Türkiye ziyaretinde düzenledikleri ortak basın toplantısında bu yöndeki görüşlerini geniş biçimde anlattığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle devam etti:"Şimdi geleceğe bakmak lazım. Gelecek için, bugünlerde bazı çevrelerce farklı yerlere çekilebilir ama yapılan diplomasiye fırsat vermek gerekir. Yapılanlar bütün bölgenin çıkarı için yapılan çalışmalardır. Bütün bu çalışmaları bölgeyle ve bu konuyla ilgili ülkelerin desteklediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bütün bu sorunları çözmek için sadece Türkiye ile Ermenistan arasında değil, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ve bölgenin bütün konularını çözmek için ilgili herkesin gayretlerini birkaç misli artırması gerekir ki o ilk defa oldu. Buna herkesin dikkat etmesini özellikle isterim. Ortada ilk defa bir büyük gayret var. Rölantide giden çalışmalar, adeta birkaç misli hızlanmış vaziyette. En üst seviyede herkes bu problemlerin çözümüne yapıcı katkıda bulunmak için devreye girmiş vaziyette. Problemler derken, bütün bölgenin problemlerini kastettiğim anlaşılıyordur. Ümit ederim ki bütün sorunlar çözülür ve bu bölgede herkes daha fazla iş birliği içerisinde olur."