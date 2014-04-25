Cumhurbaşkanı Gül, MİT kanununu onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gül, istihbarata Meclis denetimi getiren, MİT mensuplarının görevlerini yaparken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle görüşmesini de öngören 6532 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.